Fisterra ensalza la calidad y el potencial culinario del longueirón con una degustación popular y una masterclass de tres chefs
Los asistentes a la exaltación degustan el producto a la plancha, en empanada, en paella, en croquetas, en ensaladilla, en tortilla y en empanadillas
Fisterra celebra este fin de semana la XXXIII Festa do Longueirón, en la que los asistentes pueden degustar este producto en los cuatro puestos instalados en el Paseo da Ribeira.
En la jornada de este sábado la degustación estuvo amenizada con una sesión vermú a cargo del grupo de gaitas Chan da Vela.
El público pudo adquirir a precios asequibles raciones de longueirones a la plancha (10 €), en tortilla (6 €), en croquetas (6 €), en empanada de maíz (7,50 €), en empanada de trigo (6.50 €), en paella (7 €), en empanadillas (7 €) o en ensaladilla (6 €). Cada puesto sirvió unos 250 kilos de longueirones cocinados en las distintas especialidades.
Los chefs Fran y Sefa Insua (del restaurante O Fragón) y Brais Pichel (del restaurante Terra) protagonizaron un showcooking para divulgar el potencial culinario del longueirón. Entre los asistentes se encontraban el alcalde de Fisterra, Luis Insua; el patrón mayor, Joaquín Fábregas; y la directora territorial de la Consellería do Mar, María José Cancelo.
Por la tarde actuará el grupo Batucada Malandros y tendrá lugar la recreación de un desembarco pirata en la playa de A Ribeira, con el asalto al Castelo de San Marcos, seguida del pasacalles de la charanga CLK.
Por la noche la música llegará con el Full Festival y Disco Móvil Fabrik, con DJ Expósito y La Señal.
En cuanto a la jornada de este domingo, a las 11.30 horas será el pasacalles de la charanga O Rumbo de Sardiñeiro. A las 13.00 horas comenzará la degustación del longueirón y actuarán las charangas A Tripulasión y O Rumbo.
A las 16.00 horas habrá hinchables para los más pequeños y, a las 18.30 horas, música con la charanga A Santa Compaña.
A las 20.30 horas Disco Móvil Full animará el festejo junto a DJ Josinho Destroyer y Disco Móvil Fabrik y La Señal. A las 22.30 horas la cantante Ruth Cundíns ofrecerá una actuación.
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