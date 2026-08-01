Outes se vuelca con Adisbismur en la IV Festa dos Callos Solidaria

La Horta do Muíño de Outes acogió este sábado la IV Festa dos Callos Solidaria, organizada por la Asociación de Discapacitados da Bisbarra de Muros, Adisbismur. La cita reunió a cientos de personas en una calurosa jornada marcada por la solidaridad, la música y las actividades para todos los públicos y en la que los asistentes agotaron las 1.500 raciones de callos que se sirvieron.

El evento contó con un menú compuesto por callos, bebida, postre y pan, a un precio de 12 euros. La programación incluyó también una andaina, fútbol, hinchables y pintacaras, además de las actuaciones de Chiña, Pablo Balseiro, @s Jaistas Blues, Pandereiteiras do Tremuzo, Aires de Broña y Abelleira e Punto, a las que se sumaron una charanga y un DJ.

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, participó en la celebración acompañada por el alcalde de Outes, Francisco Calo, y el presidente de Adisbismur, Ramón Sestayo.

Una entidad fundada en 1982

Durante su intervención, García destacó la trayectoria de la asociación, que acumula más de cuatro décadas de trabajo en favor de las personas con discapacidad. La conselleira subrayó su labor para mejorar la calidad de vida, fomentar la autonomía personal y avanzar hacia una sociedad más inclusiva.

También agradeció la implicación de las cerca de 200 empresas colaboradoras y del voluntariado que hizo posible la organización de la fiesta.

García puso además en valor este tipo de iniciativas, al considerar que sirven para reforzar el apoyo al movimiento asociativo y reconocer el trabajo de las entidades del tercer sector social.