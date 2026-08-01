Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pisos turísticosSerra do BarbanzaVerano USCFiestas del ApóstolCarreira Pedestre
instagram

Trinta embarcacións tradicionais despregan velas entre Rianxo e Padrón na honra de Rosalía

Na Inchadiña Branca Vela participaron polbeiras, xeiteiras, unha buceta, un bote, unha gamela, unha traíña, un galeón ou un volanteiro

Chegada das embarcacións a Padrón.

Chegada das embarcacións a Padrón. / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Suso Souto

Padrón

Polbeiras, xeiteiras, unha buceta, un bote, unha gamela, unha traíña, un galeón, un volanteiro... Trinta embarcacións tradicionais sucaron este sábado os ríos Ulla e Sar, dende Rianxo ata Padrón, con Rosalía de Castro por bandeira.

Embarcacións durante a travesía.

Embarcacións durante a travesía. / Cedida

Nove barcos zarparon do porto de Rianxo ás 10.30 horas para formar a espectacular frota da Inchadiña Branca Vela, mais a maioría saíron da praia fluvial de Vilarello (Cordeiro, Valga) remontando o río Ulla e o Sar.

Foi unha navegación rápida, debido ao vento e a marea a favor, que axudou tanto na subida a vela como a remo no tramo do Sar. 

Foron máis de 20 dornas (de diferente tipo: polbeiras, de tope, xeiteiras), unha buceta, un bote de Noia, unha gamelas da Guarda, unha traíña, un galegón do Ulla e o impresionante volanteiro da Guarda (O Piueiro) co velame dedicado a Rosalía.

Acto celebrado no Paseo do Espolón, cos participantes na Inchadiña Branca Vela alzando os remos.

Acto celebrado no Paseo do Espolón, cos participantes na Inchadiña Branca Vela alzando os remos. / Cedida

Todas elas responderon á convocatoria da Fundación Rosalía de Castro e a A.C. Dorna da Arousa, coa colaboración dos concellos de Padrón, Rianxo, Catoira, Dodro e Valga.

Á súa chegada a Padrón, pasadas as seis da tarde, as embarcacións participantes homenaxearon a Rosalía de Castro cun fermoso despregamento de velas.

Remos depositados ante a estatua de Rosalía de Castro.

Remos depositados ante a estatua de Rosalía de Castro. / Cedida

Ao pé do Paseo do Espolón os barcos flamexaron as velas ao ritmo da Marcha do Antigo Reino de Galicia e houbo unha ofrenda floral ante a estatua de Rosalía.

A continuación, os mariñeiros e mariñeiras ofreceron os seus remos á ilustre autora. Ademais, o cantautor Secho, de Dodro, interpretou o tema Inchadiña Branca Vela para os presentes.

Unha das embarcacións participantes, con Rosalía por bandeira na súa vela.

Unha das embarcacións participantes, con Rosalía por bandeira na súa vela. / Cedida

No acto participaron os alcaldes de Padrón, Anxo Arca; Rianxo, Julián Bustelo; e Dodro, Francisco Xabier Castro.

Chegada da Inchadiña Branca Vela a Padrón.

Chegada da Inchadiña Branca Vela a Padrón. / Cedida

Esta actividade celebrouse por primeira vez no ano 2013, para conmemorar o 150 aniversario da publicación de Cantares gallegos.

Os participantes na Inchadiña Branca Vela, cos remos en alto no Paseo do Espolón.

Os participantes na Inchadiña Branca Vela, cos remos en alto no Paseo do Espolón. / Cedida

A iniciativa xurdiu co obxectivo e recuperar a imaxe das dornas que Rosalía inmortalizou nos seus versos mentres remontaban o Ulla, unha imaxe moi habitual no século XIX, cando este río era unha importante vía de comunicación e comercio.

Noticias relacionadas

A Fundación Rosalía de Castro propúxolle á Escola de Navegación Tradicional Dorna da Illa da Arousa renderlle homenaxe a Rosalía de Castro desde o mar, desde a súa cultura e a súa xente.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un centro comercial gallego, el primero de España en lograr una certificación internacional por su gestión de los riesgos
  2. Así es una de las playas más largas de Galicia recomendada por la Guía Repsol: a media hora de Santiago, con dunas y aguas tranquilas
  3. Hallan sin vida a la joven de 24 años desaparecida en Lugo tras 10 días de búsqueda
  4. Los fuegos de fin de fiesta del Apóstol modifican el tráfico en Santiago: estas son las calles afectadas
  5. El mercadillo junto a la playa a una hora de Santiago perfecto para visitar este domingo: más de 35 marcas con artesanía, moda y antigüedades
  6. Muere un conductor tras estrellarse contra el muro de una casa en A Pobra do Caramiñal
  7. La USC pierde la financiación del Ministerio de Sanidad para las nuevas plazas de Medicina
  8. Netflix busca en Galicia figurantes para rodar en Santiago los nuevos capítulos de la serie 'Animal': estos son los exigentes requisitos

Trinta embarcacións tradicionais despregan velas entre Rianxo e Padrón na honra de Rosalía

Trinta embarcacións tradicionais despregan velas entre Rianxo e Padrón na honra de Rosalía

La playlist del verano de Pedro Sánchez tiene acento gallego: estos son los artistas que recomienda

La playlist del verano de Pedro Sánchez tiene acento gallego: estos son los artistas que recomienda

Outes se vuelca con Adisbismur en la IV Festa dos Callos Solidaria

Outes se vuelca con Adisbismur en la IV Festa dos Callos Solidaria

Trump se desdice de su promesa de permitir a Ucrania fabricar misiles Patriot

Trump se desdice de su promesa de permitir a Ucrania fabricar misiles Patriot

Felipe VI sigue con "gran preocupación e indignación" la crisis en Ceuta y reclama evitar que se repita

Felipe VI sigue con "gran preocupación e indignación" la crisis en Ceuta y reclama evitar que se repita

Dumbría converte a praia do Ézaro no escenario dunha gran festa de verán

Dumbría converte a praia do Ézaro no escenario dunha gran festa de verán

Los insultos de Milei a Lula desafían los fuertes lazos económicos entre Argentina y Brasil

Los insultos de Milei a Lula desafían los fuertes lazos económicos entre Argentina y Brasil

Galicia dice adiós al calor extremo: este será el brusco giro del tiempo desde el lunes

Galicia dice adiós al calor extremo: este será el brusco giro del tiempo desde el lunes
Tracking Pixel Contents