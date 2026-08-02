Buscan a un vecino de Silleda de 64 años desaparecido desde el viernes

Se solicita la colaboración vecinal y ciudadana para dar con el paradero de José Ángel Reimondez Vázquez, un vecino de la parroquia de San Miguel de Castro (A Estrada) de 64 años y residente en Silleda, que se encuentra desaparecido desde el pasado viernes, cuando abandonó la residencia de mayores de la capital trasdezana. Hacia la tarde José Ángel salió de las dependencias geriátricas para dar un paseo por los alrededores, autorizado por los profesionales del centro ya que no presenta ningún tipo de problema cognitivo, ni toma medicación que pueda afectar a este sistema.

Según los datos facilitados, el hombre mide 1,68 metros de altura y tiene una complexión fuerte. En el momento de su desaparición, vestía una camisa azul celeste, un pantalón y calzado oscuro. Este domingo por la tarde se ha llevado un dispositivo de búsqueda por los alrededores de la residencia de mayores y el casco urbano en el que ha participado un helicóptero de la Guardia Civil, Protección Cicil de Lalín y de Vila de Cruces y la Policía Local. También se han sumado a estas patrullas, los familiares del desaparecido, personal de la residencia y vecinos, conformando un grupo de unas cuarenta personas. Para ampliar la búsqueda por vía aérea, a media tarde se incorporaron drones.

Se ruega a cualquier persona que lo haya visto en las últimas horas, o que pueda aportar cualquier información relevante sobre sus movimientos o su posible paradero, que se ponga en contacto de inmediato con las autoridades a través de los siguientes números de teléfono de la Guarda Civil (062) y o de Emergencias (112).

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Desde los servicios de emergencias y su entorno agradecen la solidaridad de la ciudadanía, así como la máxima difusión de este aviso para facilitar su pronta localización.

Fuente: Faro de Vigo