Dos hermanas, dos culturas y un negocio propio en O Milladoiro: "Es nuestro sueño"

La de las hermanas Sixing y Siyi Xu es una de las historias que permiten poner cara al creciente emprendimiento extranjero en la comarca de Santiago y, en concreto, en Ames.

Según datos de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autonómos (UPTA) en Galicia, el cinturón compostelano cuenta ya con unos 800 trabajadores autónomos extranjeros, alrededor del 6 % de los más de 13.000 afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de Santiago, Ames, Teo, Oroso, Brión, Vedra, Boqueixón y Val do Dubra. En el último año han sido en torno a un centenar los emprendedores foráneos que han dado el paso de poner en marcha un negocio en alguno de estos concellos, un 12 % más que el año anterior.

Tras esas cifras hay rostros como los de Sixing y Siyi, dos hermanas gemelas que han convertido su vocación artística en un proyecto empresarial propio.

Llegaron con trece años sin saber el idioma

Cuando llegaron a España apenas sabían una palabra de castellano. Tenían trece años y dejaban atrás Qingtian, un pueblo de la provincia china de Zhejiang, para reencontrarse con sus padres, que habían emigrado varios años antes en busca de trabajo. De esta provincia procede aproximadamente el 70 % de los inmigrantes chinos residentes en territorio español.

El viaje las llevó primero a Lepe, en Huelva, y después a Madrid, antes de instalarse definitivamente en Galicia.

En Pontevedra terminaron la ESO y cursaron el Bachillerato Artístico. Después, la familia se trasladó a Santiago para que Sixing y Siyi pudieran estudiar Diseño de Moda en la EADS Mestre Mateo. Sus padres quisieron acompañarlas en esa nueva etapa y acabaron asentándose también en la ciudad, donde abrieron su propio restaurante.

En 2021 fueron las dos jóvenes las que empezaron a desarrollar su marca y, en septiembre de 2023, dieron un paso decisivo al abrir su propio estudio en O Milladoiro: Tuuinx Art & Design. El taller es el resultado de una vocación que las acompaña desde niñas, cuando ya dedicaban buena parte de su tiempo a pintar, crear y hacer manualidades: "Es nuestro sueño".

Sixing y Siyi trabajando en su estudio de arte y moda en O Milladoiro. / S. L. C.

«La idea era hacer algo que nos gusta», explican. Su formación en moda les permitió unir ese interés por el arte y el trabajo manual con el diseño de prendas y complementos. El resultado es una marca bajo la que elaboran ropa, bolsos, láminas e ilustraciones, aceptan encargos y exploran colaboraciones con otros artesanos. También piensan en una colección de piezas de cristal que incorporará sus propios estampados.

En sus creaciones se cruzan con naturalidad los dos mundos que han marcado su vida: "Nos gusta nuestra cultura, pero también la gallega, así que en nuestros trabajos hay una mezcla de ambas".

Artesanía con paciencia

El proyecto de Sixing y Siyi forma parte de Artesanía de Galicia, un sello que consideran fundamental por el respaldo institucional y el reconocimiento que aporta a sus productos. La marca les facilita información sobre ferias, eventos, talleres y ayudas, además de ofrecerles una vía para mostrar su trabajo fuera del estudio.

El camino, sin embargo, exige paciencia. "Cada año va un poco mejor", resumen. Como les sucede a muchos emprendedores, les costó afrontar las dificultades propias de poner en marcha un negocio: alquiler, impuestos, captación de clientes... pero el balance es positivo.

Las hermanas Xu en su estudio de O Milladoiro, que abrieron en septiembre de 2023. / S. L. C.

"Muy contentas" en O Milladoiro

Las hermanas han encontrado en O Milladoiro un lugar tranquilo, próximo a Santiago y bien comunicado, en el que pueden concentrarse en su trabajo. La acogida de vecinos y negocios cercanos, aseguran, ha sido buena desde el principio. Se sienten tratadas como dos vecinas más y no recuerdan haber sufrido rechazo por su origen: "Estamos muy contentas".

Cuando piensan en el futuro, se ven en su taller, creando y disfrutando del proceso. "Queremos una vida tranquila haciendo lo que nos gusta", concluyen casi a dúo con una sonrisa.