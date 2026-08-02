Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pisos turísticosSerra do BarbanzaVerano USCFiestas del ApóstolCarreira Pedestre
instagram

Sucesos

Hallan sin vida en Calo a un octogenario desaparecido en Teo

El hombre fue localizado de madrugada en el interior de un coche tras un operativo de búsqueda con Guardia Civil, Policía Local, voluntarios y drones

Hallan muerto en Calo a un octogenario desaparecido en Campos de Mirabel, en Teo.

Hallan muerto en Calo a un octogenario desaparecido en Campos de Mirabel, en Teo. / E. P.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

El Correo Gallego

Teo

Un hombre de 82 años desaparecido el sábado en Teo fue hallado sin vida durante la madrugada de este domingo en el interior de un vehículo estacionado en la Rúa Cernadelo, en la parroquia de Calo.

El aviso se produjo hacia las cuatro de la madrugada, cuando varias de las personas que habían participado durante toda la jornada en el dispositivo de búsqueda comunicaron el hallazgo al 112 Galicia. Poco después, una patrulla de la Guardia Civil confirmó que el octogenario había fallecido.

Desapareció en la urbanización Campos de Mirabel

La búsqueda se había iniciado el sábado por la tarde, después de que se denunciase su desaparición en la urbanización Campos de Mirabel, también en el municipio de Teo. Inicialmente se apuntó que los problemas de salud que sufría el hombre podían haber provocado que se hubiese desorientado.

En el operativo participaron agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local, además de personas voluntarias. A las labores se incorporaron también técnicos del Grupo de Apoyo Logístico de la Axencia Galega de Emerxencias, que emplearon drones para rastrear la zona.

Noticias relacionadas y más

Tras varias horas de búsqueda, el dispositivo concluyó inicialmente sin resultados. Sin embargo, pasadas las cuatro de la madrugada, las personas que habían continuado colaborando localizaron al hombre dentro del coche en Calo y alertaron a los servicios de emergencia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Laureano Oubiña se convierte en guía turístico: así será su Ruta por el Narcotráfico gallego
  2. Un centro comercial gallego, el primero de España en lograr una certificación internacional por su gestión de los riesgos
  3. María Meijide, la última vecina de un histórico edificio del Toural, deja Santiago: “Unha parte moi importante do meu traballo está aquí”
  4. Galicia dice adiós al calor extremo: este será el brusco giro del tiempo desde el lunes
  5. De capitán de pesca a vender carne de Rubia Gallega por toda España sin intermediarios: así es Gandería Os Bravos
  6. El mercadillo junto a la playa a una hora de Santiago perfecto para visitar este domingo: más de 35 marcas con artesanía, moda y antigüedades
  7. Así es una de las playas más largas de Galicia recomendada por la Guía Repsol: a media hora de Santiago, con dunas y aguas tranquilas
  8. Las Fiestas del Apóstol se despiden con la luz de los fuegos y el ritmo de The Rapants

O CDG anuncia en Santiago: ‘A gaivota, ensaio aberto’, con Déborah, Vukusic, Mercedes Castro e Uxía Suevos

O CDG anuncia en Santiago: ‘A gaivota, ensaio aberto’, con Déborah, Vukusic, Mercedes Castro e Uxía Suevos

Dos hermanas, dos culturas y un negocio propio en O Milladoiro: "Es nuestro sueño"

Dos hermanas, dos culturas y un negocio propio en O Milladoiro: "Es nuestro sueño"

Estas son las razas de perro que más roban en Europa y por qué las buscan las mafias

Estas son las razas de perro que más roban en Europa y por qué las buscan las mafias

El secreto mejor guardado de la Ribeira Sacra: una cascada escondida en plena naturaleza a la que puedes llegar en barco

El secreto mejor guardado de la Ribeira Sacra: una cascada escondida en plena naturaleza a la que puedes llegar en barco

Hallan sin vida en Calo a un octogenario desaparecido en Teo

Hallan sin vida en Calo a un octogenario desaparecido en Teo

El pregón de la SD Milladoiro reivindica que "o pobo constrúese entre todos" y el alcalde de Ames confirma que en 2027 se renovará el campo de fútbol

El pregón de la SD Milladoiro reivindica que "o pobo constrúese entre todos" y el alcalde de Ames confirma que en 2027 se renovará el campo de fútbol

DIRECTO | Díaz Ayuso visita los trabajos de reconstrucción en los municipios afectados por los incendios

DIRECTO | Díaz Ayuso visita los trabajos de reconstrucción en los municipios afectados por los incendios

Tabulé de cuscús: la ensalada que triunfa en verano por ser fresca, ligera y muy fácil de preparar

Tabulé de cuscús: la ensalada que triunfa en verano por ser fresca, ligera y muy fácil de preparar
Tracking Pixel Contents