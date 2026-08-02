Hallan sin vida en Calo a un octogenario desaparecido en Teo

Un hombre de 82 años desaparecido el sábado en Teo fue hallado sin vida durante la madrugada de este domingo en el interior de un vehículo estacionado en la Rúa Cernadelo, en la parroquia de Calo.

El aviso se produjo hacia las cuatro de la madrugada, cuando varias de las personas que habían participado durante toda la jornada en el dispositivo de búsqueda comunicaron el hallazgo al 112 Galicia. Poco después, una patrulla de la Guardia Civil confirmó que el octogenario había fallecido.

Desapareció en la urbanización Campos de Mirabel

La búsqueda se había iniciado el sábado por la tarde, después de que se denunciase su desaparición en la urbanización Campos de Mirabel, también en el municipio de Teo. Inicialmente se apuntó que los problemas de salud que sufría el hombre podían haber provocado que se hubiese desorientado.

En el operativo participaron agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local, además de personas voluntarias. A las labores se incorporaron también técnicos del Grupo de Apoyo Logístico de la Axencia Galega de Emerxencias, que emplearon drones para rastrear la zona.

Tras varias horas de búsqueda, el dispositivo concluyó inicialmente sin resultados. Sin embargo, pasadas las cuatro de la madrugada, las personas que habían continuado colaborando localizaron al hombre dentro del coche en Calo y alertaron a los servicios de emergencia.