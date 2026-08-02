La playa en la que se refugia Maxi Iglesias a una hora de Santiago: 600 metros de arena fina y olas perfectas

El peregrinaje a Santiago de Compostela no es el único que se da en Galicia. La comunidad se ha convertido también en un punto de visita habitual para las celebridades, muchas de ellas procedentes del mundo de la interpretación, que buscan el litoral para desconectar cuando suben las temperaturas.

Entre ellos, uno de los actores más comprometidos con sus visitas a la costa gallega es Maxi Iglesias, que lleva más de 15 años eligiéndola para sus vacaciones. El artista, que estuvo en puntos como O Grove para la grabación del éxito de Prime Video Punto Nemo, tiene en la misma provincia de Pontevedra una de sus playas predilectas, a la que suele acudir para relajarse y practicar surf.

Hablamos de la playa de Patos del concello de Nigrán, un arenal de unos 600 metros de largo caracterizado por su arena fina y sus buenas olas. Es por ello por lo que los amantes de los deportes acuáticos suelen escogerla para lanzarse sobre la tabla, tomar algo en alguna de las terrazas próximas o disfrutar de los bonitos atardeceres que se observan desde su orilla.

La playa de Patos, el paraíso de los surfistas con vistas a las Cíes

La playa de Patos se encuentra ubicada en una villa histórica de las Rías Baixas, Panxón. Durante muchos años, el pueblo fue uno de los puntos marítimos más destacados de Nigrán, donde aún pueden observarse a los pescadores faenando en el puerto y algunas embarcaciones tradicionales.

Si bien su arenal principal es el que lleva el nombre de la villa, cuando Maxi Iglesias acude a este rincón gallego suele dirigirse a Patos, más pequeño y con aguas más agitadas. Allí aprovecha para hacer surf -el lugar cuenta con varias escuelas dedicadas a este deporte- y compartir las olas con los otros tantos aficionados que se acercan en busca de los mejores picos.

Además de por los deportes de agua, este arenal semiurbano de las Rías Baixas es conocido por sus bonitas vistas. Desde él es posible disfrutar de una hermosa panorámica que une en una misma postal las Islas Cíes, el océano y la península de Monterferro, la lengua de tierra que separa este enclave de la playa de Panxón.

Si uno se aventura más allá de las rocas, puede encontrar otra ensenada, la de As Canas, también de arena blanca y fina. Ambas son perfectas para estirar la toalla y descansar del baño al atardecer, observando cómo el sol se hunde en el horizonte ofreciendo un impresionante espectáculo de tonos rojizos.

Para quedarse verdaderamente sin aliento, bastará con coger el coche y conducir durante 6 minutos o caminar media hora hasta el Mirador de Monteferro, desde el que se ven las Cíes, Baiona y Playa América. Acercándose a la costa hay un columpio para balancearse frente al mar y, justo en Punta Lameda, un faro desde el que casi se puede abrazar el océano.

Los que acudan para pasar un día con sus mascotas pueden acercarse a O Carreiro, un arenal habilitado para que los animales salten y se refresquen en el agua. A cinco minutos en coche desde allí, se encuentra otra parada imprescindible: el Templo Votivo del Mar, una impresionante iglesia dedicada a la Virgen del Carmen y diseñada por el arquitecto Antonio Palacios.

Maxi Iglesias, un enamorado de Galicia

En las casi dos décadas que Maxi Iglesias lleva visitando Galicia, ha podido recorrer muchos de sus paisajes. Así, junto a la playa de Patos, el actor es asiduo al arenal de Doniños (Ferrol), otro templo del surf al que también acude para probar las olas.

Hace unos años estuvo en Ortigueira y también se ha dejado ver en puntos como Bueu y Cangas. No hace mucho, eligió As Pontes de García Rodríguez para alejarse de los focos y disfrutar de un poco de ocio en tierras coruñesas.