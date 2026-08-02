El pregón de la SD Milladoiro reivindica que "o pobo constrúese entre todos" y el alcalde de Ames confirma que en 2027 se renovará el campo de fútbol

Las Festas da Madalena arrancaron oficialmente este sábado en O Milladoiro (Ames) con un emotivo pregón en el que el presidente de la SD Milladoiro, José Manuel Dacosta, defendió que O Milladoiro es un pueblo que se construye entre todos.

La entidad deportiva, que cuenta en la actualidad con 19 equipos y más de 320 jugadores y jugadoras, vive uno de los mejores momentos de sus 25 años de historia tras encadenar varios ascensos y proclamarse campeona de liga con sus dos equipos juveniles. El pregón de Dacosta puso el foco en el papel que desempeñan el deporte, el voluntariado y el asociacionismo en la construcción de una comunidad que, recordó, ha crecido gracias al esfuerzo colectivo de muchas personas.

La lectura del pregón no estuvo exenta, eso sí, de alguna dificultad. La escasa iluminación y la letra menuda del texto obligaron a improvisar una solución. El alcalde de Ames, Blas García, linterna del teléfono móvil en mano, iluminó las hojas para que el pregonero pudiera continuar entre la risa del público.

El presidente de la SD Milladoiro lee el pregón iluminado por la linterna del móvil del alcalde de Ames. / Alicia Campos

En su intervención, Dacosta tuvo palabras de agradecimiento para las familias, los entrenadores, los directivos, los voluntarios del club y la afición que acude a presenciar cada partido. Y defendió los principios que guían el trabajo de la SD Milladoiro: "Intentamos que eses nenos e nenas aprendan algo máis que fútbol. Que aprendan a pasalo ben, pero que sobre todo aprendan compañeirismo, respeto, compromiso... Que aprendan a gañar sen soberbia, pero sobre todo que aprendan a perder sen renderse".

Pero también hizo repaso de las grandes reivindicaciones del club: la renovación del césped, la actualización de la subvención municipal y "un trato xusto, similar ao resto de clubs do concello".

El pregonero de las Festas da Madalena y el alcalde de Ames, este sábado. / Alicia Campos

Renovación del césped en 2027

Un guante que recogió el regidor amesano con un anuncio largamente esperado por el club y cientos de familias. García confirmó que las obras de mejora del campo de fútbol de O Milladoiro se ejecutarán en 2027 con el apoyo de la Diputación de A Coruña.

La actuación permitirá modernizar una de las principales instalaciones deportivas del mayor núcleo de población de Ames.

Tras el pregón, la música tomó el relevo en unas Festas da Madalena que se prolongarán hasta el martes y que vive hoy uno de sus momentos centrales con la procesión de las 12.30 horas en honor de la Virxe da Madalena.