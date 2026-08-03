Arzúa refuerza la seguridad vial en la N-547

El Concello de Arzúa prevé el inicio de varias actuaciones de mejora de la seguridad vial en la travesía de la carretera N-547 durante los primeros días de agosto.

Estas intervenciones consistirán en el repintado de los pasos de peatones y en la instalación de varias bandas transversales de alerta en distintos puntos de la vía, con el objetivo de aumentar la visibilidad y la seguridad de los viandantes. Los trabajos se desenvolverán en horario nocturno para ocasionar el mínimo impacto en el tráfico.

La noticia llega unos días después de que una vecina iniciase una recogida de firmas para mejorar la seguridad de la N-547, una carretera con un tráfico muy comprometido provocado por los retrasos de la A-54. La concelleira de Acción Urbana, Begoña Balado, hizo hincapié en el intenso volumen de tráfico, especialmente de vehículos pesados, que circulan por el núcleo urbano de Arzúa.

“Sabemos que a cidadanía demanda actuacións que contribúan a mellorar a seguridade viaria e por iso trasladamos ás administracións competentes a necesidade de actuar con rapidez. A seguridade das persoas debe ser sempre a prioridade”, afirmó.

Retrasos en la A-54

La concelleira ha aprovechado el anuncio de estas mejoras para recordar que la raíz del problema de tráfico en el municipio arzuano es el retraso en el tramo pendiente en la autovía entre Lugo y Santiago, la A-54. Según las previsiones trasladada desde la Delegación del Gobierno, esta infraestructura podría estar inaugurada antes de finalizar el año, lo que permitiría desviar una parte muy significativa del tráfico fuera del centro del pueblo. A pesar de esto, alcalde de Arzúa, Xoán Xesús Carril, dice no haber recibido ninguna información sobre los retrasos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible: "Nós non temos información de ningún tipo sobre os prazos da A-54. Fixemos unha solicitude, pedindo unha reunión urxente para o mes de setembro de 2025 e non recibimos contestación de ningún tipo".

Estas medidas se realizarán en colaboración con la Demarcación de Carreteras y con la Delegación del Gobierno, de quienes Balado valora "positivamente a boa disposición mostrada para atender as demandas trasladadas e poñer en marcha estas actuacións de maneira inmediata". La concejala concluyó diciendo que insistirán para que se adopten todas aquellas medidas que permitan mejorar la seguridad vial delpuebloo hasta que la autovía sea una realidad.