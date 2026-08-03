Así serán las nuevas viviendas públicas de la rúa Agriños en O Milladoiro

Avanza uno de los proyectos de la Xunta de Galicia y el Concello de Ames para ampliar la oferta de vivienda protegida en el municipio, y, en concreto, en su localidad más poblada. El Gobierno autonómico acaba de autorizar la licitación, por 14,7 millones de euros, de las obras de construcción de las 79 viviendas de promoción pública previstas en la rúa Agriños, en O Milladoiro, sobre una parcela cedida por el Concello situada entre la zona verde y el área de autocaravanas.

La parcela en cuestión ocupa unos 1.725 metros cuadrados. En ella se levantará un edificio de 6 plantas —5 más ático— y dos plantas de sótano, con una superficie construida total de 12.335 metros cuadrados.

La planta baja tendrá tres portales de acceso, soportales que serán de uso público, un aparcamiento para bicicletas y un local comercial, así como dependencias técnicas, un cuarto de limpieza y un espacio destinado al almacenamiento de contenedores.

Así será el edificio de 79 viviendas de promoción pública que se construirá en la rúa Agriños de O Milladoiro (Ames). / Cedida

Pisos de 2, 3 y 4 dormitorios

Las viviendas se repartirán entre las cinco plantas superiores y el ático. En cada una de las cinco primeras plantas habrá 14 pisos: siete de dos dormitorios, seis de tres y uno de cuatro habitaciones. El ático acogerá las nueve viviendas restantes, distribuidas en cuatro de dos dormitorios, dos de tres y tres de cuatro dormitorios.

En total, la promoción estará integrada por 39 viviendas de dos dormitorios, 32 de tres y ocho de cuatro dormitorios, con el objetivo de ofrecer tipologías adaptadas a distintos perfiles familiares.

Esta actuación forma parte del plan de vivienda pública que la Xunta desarrolla en Ames, donde prevé construir un total de 219 viviendas de promoción pública, todas ellas sobre parcelas cedidas gratuitamente por el Ayuntamiento y que se sitúan en las proximidades del IES do Milladoiro, la iglesia de San Xosé y el nuevo centro multifuncional.

En estos momentos, el Gobierno gallego ya tiene en marcha el concurso para redactar el proyecto de las 140 viviendas que se levantarán en la denominada zona de Galdrachán. El contrato, valorado en cerca de 1,4 millones de euros, ya ha superado su primera fase, con la selección de las seis propuestas que continuarán en el proceso.

La Xunta subraya que estas actuaciones responden a la creciente demanda de vivienda en un municipio como Ames, uno de los de mayor crecimiento demográfico de Galicia, y pone como ejemplo la colaboración entre administraciones para incrementar el parque público residencial.