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Ayudas provinciales para ferias, comercio y cultura: 52 concellos de A Coruña recibirán casi un millón de euros

La comarca de Santiago, Barbanza y la Costa da Morte concentran buena parte de las partidas para actividades de promoción económica

Stand en la Festa do Melindre e a Repostaría Tradicional da Terra de Melide.

Stand en la Festa do Melindre e a Repostaría Tradicional da Terra de Melide. / Cedida

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Susana López Carbia

Susana López Carbia

Ames

La Diputación de A Coruña distribuirá 962.954 euros entre 52 concellos de la provincia para financiar actividades de promoción económica. La línea de ayudas permitirá apoyar ferias de empleo, campañas de dinamización del comercio y la hostelería, iniciativas turísticas y celebraciones gastronómicas y culturales con impacto en las economías locales.

Entre los proyectos beneficiarios figura Innovames 2026, para el que el Concello de Ames recibirá 17.546 euros. También se conceden 30.000 euros a Teo para organizar la Feira Cabalar de San Martiño y otros 30.000 a O Pino para la Festa do Galo Piñeiro y la Mostra Cabalar.

En el entorno de Santiago, Vedra recibirá 21.000 euros para poner en valor y promocionar el Entroido dos Xenerais da Ulla, mientras que Val do Dubra contará con 25.000 euros para las Feiras de Abril. A Boqueixón le corresponden 10.374,18 euros para su campaña de Navidad y Brión dispondrá de 4.500 euros para el proyecto Mercado local de Brión: O produto de Brión ao teu alcance.

La convocatoria incluye además 30.000 euros para Arzúa, destinados a actividades de promoción, difusión y animación del comercio local, las ferias de Navidad y la hostelería. Melide recibirá otros 30.000 euros para promocionar su comercio y la Festa do Melindre e da Repostaría Tradicional, mientras que Negreira contará con 9.000 euros para su programa de promoción económica y Tordoia, con 6.400 euros para dinamización comercial.

El vicepresidente de la Diputación y responsable de Turismo, Xosé Regueira, destacó que las iniciativas subvencionadas son piezas relevantes para las economías municipales. «As 52 actividades beneficiarias son elementos dinamizadores chave para a economía local, por iso merecen ser axudadas polo concello dos concellos», señaló.

Ayudas para Barbanza y la costa

En Barbanza, la Diputación concede 14.930 euros a Boiro para celebrar una feria de empleo. Ribeira recibirá 20.500 euros para un programa que incluye la Feira Artesanal e Mariñeira Artemar, la Festa do Polbo de Palmeira, rutas en catamarán vinculadas a las procesiones del Carmen y visitas guiadas por tierra y mar.

El Concello de Noia dispondrá de 30.000 euros para la campaña Mercar no Nadal y Muros, de otros 30.000 euros para la vigesimoprimera edición de las jornadas de cultura marinera Muros Mira ao Mar.

También se incluyen 15.000 euros para el plan de dinamización turística, cultural y económica de Camariñas, 10.000 para Rutas do Mar 2026, en Muxía, y distintas ayudas para campañas de comercio y hostelería en Cee, Corcubión, Fisterra, Laxe y Malpica.

Ferias gastronómicas, comercio y empleo

La cuantía máxima de 30.000 euros se concede a varias citas consolidadas de la provincia. Es el caso de la Festa da Pataca de Coristanco, la promoción comercial y la Festa do Melindre de Melide, las jornadas Muros Mira ao Mar, la campaña navideña de Noia, la Feira Cabalar de Teo y la Festa do Galo Piñeiro de O Pino.

También recibirán apoyo la Festa da Filloa da Pedra de A Baña, con 10.500 euros; la Semana de Emprego A Laracha Conecta, con 28.200 euros; el festival Onda Bocata Fest de Carballo, con 22.500 euros; la Mostra de Promoción Local Víndemo Ver de Carnota, con 18.271,68 euros, y la Festa do Champiñón de Ordes, con 20.000 euros.

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Regueira defendió además que la implicación provincial resulta esencial para reforzar el tejido local. «É vital que a Deputación se implique na promoción das actividades económicas dos concellos, pois unhas entidades locais fortes fan unha provincia forte e socialmente activa», afirmó.

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