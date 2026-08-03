Extinguido un incendio que calcinó por completo una vivienda en A Baña

Los bomberos de Santa Comba extinguieron este lunes un incendio declarado en una vivienda de A Baña que resultó calcinada por completo.

Fue un particular quien, en torno a las 17.50 horas, avisó al 112-Galicia alertando de que había un incendio en una vivienda de piedra ubicada en la localidad de Menlle de Arriba, en Troitosende.

Cuando llegaron los servicios de emergencias, las llamas, que al parecer se habían iniciado en la cocina de la casa, se habían propagado a la planta superior.

Fachada de la vivienda calcinada este lunes en A Baña. / Bomberos de A Baña

Se trata de una casa de piedra, con planta de madera, que fue adquirida por una pareja que tenía previsto restaurarla y que no residía aún en ella. Al parecer, el fuego se habría originado presuntamente en una quema de basura.

A las 18.20 horas los bomberos daban por controlado el incendio, aunque los trabajos de extinción se dieron por terminados pasadas las siete de la tarde.

En el suceso no resultó afectado el alpendre anexo a la casa y, afortunadamente, no hay que lamentar víctimas.