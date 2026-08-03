Costa da Morte vivirá un doble evento astronómico único: el eclipse solar en el último atardecer de la península

El próximo 12 de agosto, Galicia ofrecerá una oportunidad única en Europa: contemplar desde un punto privilegiado de la fachada atlántica un eclipse solar casi total y, apenas unos minutos después, la última puesta de sol de la Península Ibérica.

El enclave destacado es Costa da Morte, punto integrado en la red internacional del proyecto europeo Atlantic Sunset, coordinado por la Fundación CEER (Red de Universidades Públicas de Galicia y del Norte de Portugal).

Costa da Morte registrará un eclipse con una magnitud prevista próxima al 99%, situándose entre los mejores lugares de la España peninsular para observar este fenómeno astronómico.

Además, este territorio está reconocido internacionalmente por Atlantic Sunset como la última puesta de sol de la España peninsular durante la primavera y el verano, y es uno de los cuatro puntos de la Europa continental desde los que puede contemplarse, durante parte del año, la última puesta de sol del continente.

Ciencia, patrimonio y cooperación atlántica

Esta singular coincidencia de fenómenos naturales pone de manifiesto el valor del proyecto Atlantic Sunset, una iniciativa europea que identifica, investiga y promueve los lugares desde los que pueden contemplarse las últimas puestas de sol de los países atlánticos europeos, convirtiendo este patrimonio natural en un recurso para el desarrollo turístico sostenible, la divulgación científica y la valorización del territorio.

En este contexto, la Fundación CEER desempeña un papel clave como entidad coordinadora del proyecto, impulsando la cooperación entre universidades y entidades de España, Portugal, Francia e Irlanda para crear una red internacional de destinos unidos por un patrimonio astronómico y paisajístico común.

El proyecto permitió desarrollar estudios científicos, crear una identidad territorial compartida y dotar a los diferentes enclaves de nuevos recursos interpretativos que facilitan a los visitantes comprender la relevancia de estos fenómenos naturales.

Nuevas instalaciones interpretativas para descubrir el fenómeno

Como parte de las actuaciones impulsadas por Atlantic Sunset, recientemente se instalaron nuevos elementos interpretativos tanto en el Cabo Touriñan (Muxía) como en el Faro de Montedor (Portugal).

En Costa da Morte el proyecto instaló en Cabo Touriñan una de las características placas Atlantic Sunset, identificando oficialmente este enclave como uno de los puntos privilegiados de Europa para contemplar la última puesta de sol continental durante parte del año.

La instalación refuerza además el valor natural, cultural y turístico de uno de los espacios más emblemáticos de la costa atlántica. Nuevas instalaciones en Cabo Fisterra y Monte Pindo se incorporarán en los próximos meses

Una red europea de destinos atlánticos

El fenómeno del 12 de agosto podrá observarse también en otros territorios integrados en la red Atlantic Sunset. En Finistère (Francia), reconocido como el lugar de las últimas puestas de sol del país, el eclipse alcanzará una magnitud prevista del 96,4%.

Más al norte, Aghernagallagh, en el condado irlandés de Donegal, permitirá contemplar igualmente el eclipse (96%) antes de la última puesta de sol de Irlanda sobre el Océano Atlántico.

Junto con Galicia y el norte de Portugal, estos cuatro territorios conforman una red europea única que combina divulgación científica, patrimonio natural y cooperación internacional alrededor de un fenómeno tan universal como el atardecer.

Un proyecto europeo liderado desde la Eurorregión

Atlantic Sunset está liderado por la Fundación CEER y cuenta como socios con la Universidad de Santiago de Compostela, la Universidad de Porto, Wireless Galicia, la Universidad de Sevilla, la Université d'Angers y la National University of Ireland Galway.

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El proyecto está cofinanciado por la Unión Europea a través del programa Interreg Atlantic Area y representa un ejemplo de cooperación europea en la valorización del patrimonio natural compartido, promoviendo nuevos modelos de turismo sostenible, investigación y desarrollo territorial a lo largo de la fachada atlántica.