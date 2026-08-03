Crean unha confraría para promover, conservar e difundir a devoción pola patroa de Muxía
Está presidida por José Manuel Blanco Lema e busca fomentar a participación nas actividades relixiosas, culturais e sociais vinculadas á Virxe da Barca
Un nutrido grupo de veciños e veciñas de Muxía uníronse para constituír a Confraría Nosa Señora da Barca, unha asociación pública de fieis formada na Archidiócese de Santiago de Compostela ao amparo do establecido polo Código do Dereito Canónico, que goza de personalidade xurídica na Igrexa.
A nova confraría relixiosa nace coa finalidade de promover, conservar e difundir a devoción pola patroa de Muxía, Nosa Señora da Virxe da Barca, e de fomentar a participación nas actividades relixiosas, culturais e sociais vinculadas á súa tradición e á parroquia de Santa María de Muxía.
"A creación desta confraría supón un paso importante para fortalecer o patrimonio espiritual e cultural da nosa comunidade, promovendo os valores de unión, compromiso e colaboración entre todas as persoas que desexen formar parte deste proxecto", sinala o seu presidente, José Manuel Blanco Lema.
A directiva, da que forman parte tamén Eliseo Sambad, Aureliano José Búa, Manuel Sambad e José Manuel Riveiro, fai un chamamento a todas aquelas persoas interesadas en integrarse na confraría, convidándoas a participar activamente nas iniciativas que se desenvolverán ao longo do ano.
As persoas que desexen facerse confrades ou recibir máis información poden poñerse en contacto con calquera dos membros da xunta directiva.
A Confraría Nosa Señora da Barca agradece "o apoio recibido da Igrexa e do Arcebispado" e anima a veciñanza a sumarse a este novo proxecto, "que nace coa ilusión de preservar e engrandecer unha das tradicións máis representativas da nosa comunidade".
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