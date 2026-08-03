Los autónomos extranjeros impulsan el relevo empresarial en la comarca de Santiago

Detrás de muchos de los nuevos comercios, bares y pequeños negocios que abren sus puertas en Santiago y su comarca hay una historia de inmigración y emprendimiento. Las cifras de trabajadores autónomos de nacionalidad extranjera no dejan de crecer en los concellos del cinturón compostelano. Ya son unos 800 afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) en Ames, Teo, Oroso, Brión, Vedra, Boqueixón, Val do Dubra y la propia capital gallega, lo que sitúa a este colectivo como uno de los principales motores del relevo empresarial en los municipios de la zona.

Según los últimos datos de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) Galicia, en estos momentos los emprendedores extranjeros representan aproximadamente el 6 % de los 13.000 afiliados al RETA en los ocho concellos que forman parte del área metropolitana. En un año, la cifra ha aumentado en aproximadamente un centenar de personas, lo que supone un crecimiento del 12,1 %.

Para el presidente de UPTA España, Eduardo Abad, arousano vecino de Santiago, esta realidad está transformando el tejido empresarial gallego. "Las personas inmigrantes son hoy una pieza fundamental para el crecimiento del trabajo autónomo en Galicia y en la comarca de Compostela", afirma.

Abad sostiene que una parte importante de la evolución positiva del RETA ya no puede entenderse sin la aportación de los emprendedores de nacionalidad extranjera. "Sin su empuje, el crecimiento del trabajo autónomo sería muy diferente", asegura.

El relevo para negocios que desaparecían

Más allá de las cifras, el presidente de UPTA pone el foco en el papel que desempeñan muchos emprendedores extranjeros en sectores donde cada vez resulta más difícil encontrar relevo.

"Es especialmente relevante que muchas de estas personas estén desarrollando actividades económicas que, en numerosos casos, la población autóctona ha ido abandonando con el paso de los años. Gracias a su iniciativa se mantienen abiertos pequeños comercios, establecimientos de hostelería, negocios de proximidad y múltiples actividades de servicios que siguen dando vida a nuestros pueblos y ciudades", destaca Abad.

"Muchas de estas personas están desarrollando actividades económicas que, en numerosos casos, la población autóctona ha ido abandonando con el paso de los años" Eduardo Abad — Presidente de UPTA

Eduardo Abad, presidente de UPTA, en una imagen de archivo. / Iñaki Abella

El informe de UPTA recuerda que el envejecimiento constituye uno de los principales desafíos del colectivo autónomo. En la provincia de A Coruña, solo el 13,6 % de los trabajadores por cuenta propia tiene menos de 36 años, mientras que uno de cada tres supera los 55, una tendencia que también se reproduce en la comarca compostelana. UPTA estima que actualmente existen 1.741 autónomos menores de 36 años, frente a una población cada vez más envejecida.

"El éxito de estos autónomos también es el éxito de Galicia"

Para Eduardo Abad, la aportación del emprendimiento inmigrante va mucho más allá de la actividad económica.

"Las personas inmigrantes no solo aportan riqueza y actividad económica. Son un magnífico ejemplo de integración, esfuerzo, convivencia y compromiso con la sociedad gallega. Generan empleo, pagan impuestos, cotizan a la Seguridad Social y contribuyen al sostenimiento de nuestro Estado del bienestar", afirma.

El presidente de UPTA aprovecha además para rechazar los discursos xenófobos. "Queremos dejar muy claro que los mensajes racistas y xenófobos que pretenden criminalizar a las personas inmigrantes son absolutamente deleznables y no representan los valores de una sociedad democrática, abierta y solidaria", señala.

Y concluye con una reflexión sobre el futuro del tejido empresarial gallego: "Frente a quienes intentan sembrar división y enfrentamiento, desde UPTA defendemos el respeto, la igualdad de oportunidades y el reconocimiento a quienes han elegido Galicia para desarrollar aquí su proyecto de vida. El éxito de estos autónomos también es el éxito de Galicia, de su economía y de su futuro".