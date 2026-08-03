Luz verde ambiental con condiciones al proyecto del parque eólico Rego do Lobo, en Muxía, Cee y Dumbría

La Xunta ha emitido una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable con relación al proyecto del parque eólico Rego do Lobo, en los ayuntamientos de Muxía, Cee y Dumbría, condicionada, en todo caso, a que se cumplan tanto lo recogido en el estudio de impacto ambiental y en el resto de documentación evaluada como los condicionantes y el programa de vigilancia que figuran en el documento.

Así se recoge en la resolución de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático publicada este lunes en el Diario Oficial de Galicia que concluye que esta iniciativa empresarial, promovida por la sociedad EDP Renovables España, SLU, es ambientalmente viable.

Según ha destacado la Xunta, la DIA fue elaborada en el marco del procedimiento de evaluación de impacto ambiental común del proyecto, un trámite en el que la documentación presentada por el promotor fue sometida a participación pública, con un resultado de 19 organismos públicos y entidades consultados y la presentación de varias alegaciones.

Fruto de las consultas realizadas, los informes emitidos recogieron la valoración correspondiente, estableciendo una serie de condicionantes que se añaden a los incluidos en el propio programa de vigilancia ambiental que figura en la resolución de la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostenibilidade.

En este sentido, tal y como ha explicado la Xunta, los organismos consultados consideran que no es previsible que el proyecto pueda causar "impactos ambientales significativos" en los distintos campos analizados y que, por tanto, sería viable su puesta en marcha siempre que se cumpla con ciertas condiciones establecidas en sus respectivos informes con relación a aspectos, como la protección de la atmósfera, de las aguas y lechos fluviales, del suelo y las infraestructuras, de la fauna, la vegetación y los hábitats naturales, la gestión de residuos y la integración y restauración paisajísticas.

Además, esta evaluación ambiental ha integrado también el análisis de los servicios ecosistémicos presentes en el territorio, así como la valoración del impacto social y económico del proyecto.

Se trata, ha detallado el Gobierno gallego, de una novedad introducida por la Ley de promoción de los beneficios sociales y económicos de los proyectos que utilizan los recursos naturales de Galicia, de manera que puedan evaluarse los efectos del proyecto sobre los beneficios ambientales, sociales y económicos que la ciudadanía obtiene del buen funcionamiento de los ecosistemas.

Una vez emitida esta declaración, que no exime al promotor del deber de obtener todas las autorizaciones, licencias, permisos o informes que resulten legalmente exigibles para poder desarrollar el proyecto, se ha remitido la resolución la Dirección Xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático y se le da publicidad mediante el anuncio en el Diario Oficial de Galicia y a través de la página web de la Consellería.

El proyecto está promovido por EDP Renovables España y tiene por objeto la instalación y explotación de un parque eólico de 24,2 megavatios (MW) de potencia total en los términos municipales de Muxía, Cee y Dumbría, constituido por cuatro aerogeneradores (tres de 6,8 MW de potencia nominal unitaria y el cuarto de una potencia limitada a 3,8 MW) y su infraestructura asociada, que incluye caminos de acceso y servicio y zanjas para el sistema de cables.

Además, se ejecutarán también una subestación eléctrica transformadora, tres torres, una de medición provisional, otra de medición permanente y otra de comunicaciones, y una línea de evacuación la 66 kV.

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La superficie de ocupación por parte del parque eólico será de unas 10,6 hectáreas aproximadamente frente a las 31,7 hectáreas que ocuparán los distintos elementos que conforman el conjunto de la instalación.