Milladoiro abre un punto de atención turística para los próximos dos meses

Esta mañana se ha abierto el punto de información turística y de atención al peregrino en Milladoiro. El servicio funcionará de lunes a sábado de 10.00 a 14.00 horas. La novedad del servicio este año es la instalación de una caseta de madera en la Casa de la Cultura de Milladoiro.

Este servicio surge de una colaboración del Concello de Ames con la Asociación Amigos do Camiño Portugués en Ames y Teo (ASCAMPOR). El objetivo del mismo es acoger, prestar atención y facilitar información a los peregrinos, así como difundir los recursos patrimoniales y culturales de Ames entre residentes y visitantes.

ASCAMPOR es una asociación privada sin ánimo de lucro que trabaja por la divulgación del Camino de Santiago. Este no es su primer proyecto en el municipio de Ames, ya que en 2017 se inauguraron el proyecto social Albergue Milladoiro.

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El alcalde de Ames y concejal de Turismo, Blas García; la técnica municipal de Turismo, Sonia Moure; y la ecónoma de ASCAMPOR, Eugenia González, visitaron hoy la recién inaugurada caseta de atención al peregrino e información turística de O Milladoiro. Junto a ellos también estuvieron presentes Daniel Lorenzo y Antonio Llecha, las dos personas que se encargarán de prestar este servicio.