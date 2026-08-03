El nuevo colegio de O Milladoiro se llamará Gerardo Fernández Albor en homenaje al primer presidente de la Xunta

El nuevo colegio de O Milladoiro llevará el nombre de Gerardo Fernández Albor, primer presidente electo de la Xunta de Galicia. Lo aprobó este lunes el Consello de la Xunta como reconocimiento a una figura considerada clave en la consolidación de la autonomía gallega, que, además, tuvo en su día una vivienda en la localidad amesana, cerca de la zona en la que se está construyendo el nuevo CEIP.

La previsión del Gobierno autonómico es que el nuevo colegio, que coexistirá con el CEP de Ventín, pueda abrir sus puertas en el curso 2027-2028.

La Xunta destina a las obras del centro más de 11,6 millones de euros. Es la segunda inversión de mayor cuantía de las que tiene en marcha la Consellería de Educación —solo por detrás de los 17,8 millones de euros en los que está presupuestado el futuro IES Domingo Villar de Navia, en Vigo—.

El centro, que ejecuta Grupo Puentes, será el primero diseñado íntegramente siguiendo el Plan de nueva arquitectura pedagógica.

Así, como explica la Xunta, el proyecto apuesta por espacios más amplios, flexibles y adaptados a las necesidades educativas actuales. El edificio contará con una arquitectura de volúmenes bajos, buena iluminación natural y conexión visual con los patios y jardines.

Uno de los elementos centrales será un foro multifuncional situado en la primera planta, concebido como espacio abierto de aprendizaje y conectado con el patio mediante un gran ventanal.

Cerca de 5.000 metros cuadrados y casi 2.000 de espacios exteriores

El colegio tendrá una superficie construida de 4.886 metros cuadrados distribuidos en dos plantas. Dispondrá de seis aulas de Infantil, doce de Primaria, cuatro aulas de apoyo y desdoble, aula de música, sala de usos múltiples, polo creativo, biblioteca, gimnasio con vestuarios, comedor y dependencias administrativas.

A ello se sumarán 1.974 metros cuadrados de espacios exteriores, con zonas cubiertas y descubiertas para Infantil y pistas polideportivas también cubiertas y al aire libre.

El diseño incorporará criterios de accesibilidad universal, con recorridos sin barreras, rampas, señalización visible y superficies podotáctiles tanto en el interior como en el exterior del edificio.