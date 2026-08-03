La Xunta autoriza un millón de euros para el futuro mercado municipal de Ames

El Consello de la Xunta autorizó este lunes la aportación de un millón de euros para la construcción del futuro mercado municipal de Ames, que se situará en el centro de Bertamiráns, en una parcela situada en la avenida da Peregrina donde se encuentra la histórica Casa Barbazán. En el proyecto se invertirán en total casi 3,3 millones de euros, que serán financiados conjuntamente por la Administración autonómica, la Diputación de A Coruña y el Concello de Ames.

La autorización permite la firma del convenio de colaboración entre las tres administraciones para levantar la primera plaza de abastos del municipio, que contará con el sello Mercado Excelente, con el objetivo de potenciar los productos frescos y de proximidad y reforzar el comercio tradicional como elemento dinamizador de la actividad económica local.

Además del millón de euros que aportará la Xunta, el Concello de Ames financiará la actuación con cerca de 1,3 millones de euros a través del proyecto Conecta Ames, con fondos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), mientras que la Diputación de A Coruña contribuirá con otro millón de euros.

El proyecto contempla el acondicionamiento del terreno, la construcción de la estructura y la cubierta del edificio, así como las instalaciones de saneamiento, fontanería, electricidad y ventilación, entre otras actuaciones necesarias para poner en marcha el futuro mercado.

La decisión coincide con la licitación, también en el Consello de la Xunta, de las primeras 79 viviendas de promoción pública previstas en Ames, que se construirán en la rúa Agriños, en O Milladoiro, por casi 15 millones de euros.

Blas García: «Hoxe é un día importante para Ames»

Ambos acuerdos fueron valorados por el alcalde de Ames, Blas García, como un avance decisivo para el municipio: «Hoxe é un día importante para Ames porque dous proxectos nos que levamos traballando durante moito tempo dan un paso decisivo. Son froito do diálogo institucional, da perseveranza e da capacidade de chegar a acordos en beneficio da veciñanza».

El regidor subraya además que «o Goberno de Ames é un socio fiable e leal, capaz de chegar a acordos con todas as administracións cando o obxectivo é mellorar a calidade de vida da cidadanía. Estes dous proxectos demostran que, cando hai vontade de colaboración, os resultados acaban chegando».

La actuación se enmarca en el Plan Estratégico del Comercio de Galicia 2025-2030, con el que la Xunta pretende ampliar la Rede de Mercados Excelentes, integrada actualmente por los mercados de Tomiño, Vilagarcía de Arousa, Pontedeume, Carballo, Ribeira y Ponteareas. El convenio tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2028.