La Xunta aporta 150.000 euros para construir un centro sociocultural en O Pino
El nuevo equipamiento se levantará en San Mamede de Ferreiros y contará con una inversión total de 249.000 euros
La Xunta de Galicia destinará 150.000 euros a la construcción de un nuevo centro sociocultural en San Mamede de Ferreiros, en el municipio de O Pino. El Consello autorizó este lunes la firma de un convenio con el Concello por un importe total de 249.000 euros, de los que la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude financiará cerca del 60 %.
El futuro equipamiento estará destinado a la celebración de actividades culturales, sociales, formativas y comunitarias. El proyecto incluirá un espacio interior polivalente y un soportal cubierto, con el objetivo de ampliar las posibilidades de uso del edificio y reforzar su relación con el entorno.
La actuación pretende responder a las necesidades derivadas de la dispersión geográfica del municipio, favorecer la participación vecinal y dar cabida al creciente tejido asociativo de O Pino. También busca facilitar el acceso a la cultura en igualdad de condiciones, especialmente entre colectivos vulnerables, en línea con los principios de la Ley de cultura inclusiva y accesible de Galicia.
La Xunta destaca además la importancia de O Pino como punto clave del Camino Francés. En este sentido, el centro podrá funcionar también como espacio de interpretación y difusión cultural, conectando el patrimonio local con el paso de peregrinos por el municipio.
La intervención se integrará en una zona tradicionalmente vinculada a actividades vecinales y comunitarias, mejorando la funcionalidad del espacio público y dotando a San Mamede de Ferreiros de una nueva infraestructura para uso social y cultural.
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