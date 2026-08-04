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Arzúa impulsa a ampliación do saneamento en Castañeda e avanza na reconstrución da ponte sobre o río Iso

As actuacións buscan reforzar os servizos básicos e a mobilidade entre parroquias

Obras de saneamento en Castañeda.

Obras de saneamento en Castañeda. / Cedida

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Iker Cotón

O Concello de Arzúa continúa coa mellora das infraestruturas municipais coa posta en marcha das obras de ampliación da rede de saneamento en Castañeda e cos trámites para garantir o financiamento da reconstrución da ponte sobre o río Iso, na Pastoriza, unha actuación clave para reforzar a conexión entre dúas parroquias do municipio.

Saneamento en Castañeda

O goberno municipal de Arzúa puxo en marcha as obras de ampliación da rede de saneamento na parroquia de Castañeda. Esta intervención permitirá instalar novas canalizacións e pozos de rexistro para mellorar a recollida e condución das augas residuais na zona. Este proxecto inclúe tamén actuacións que reforzarán a drenaxe das augas pluviais mediante novas canalizacións e arquetas, así como a renovación do firme. Todo isto irá acompañado de traballos de limpeza e acondicionamento das gabias que favorecerán a drenaxe da vía. Por último, instalaranse novas sinais verticais e horizontais.

O investimento deste proxecto, incluído no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal, é de 93.358 euros.

A ponte do río Iso

O Concello de Arzúa traballa no financiamento da reconstrución da ponte sobre o río Iso, situada na Pastoriza. O obxectivo desta obra é recuperar a comunicación directa entre as parroquias de Santa María de Maroxo e San Pedro de Lema, unha conexión necesaria para facilitar os desprazamentos da veciñanza que permitirá mellorar o acceso ás vivendas, ás explotacións agrogandeiras e aos diferentes servizos da contorna. Ademais, esta nova infraestrutura permitirá unha resposta máis áxil dos medios sanitarios, de emerxencia e de seguridade.

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Este proxecto conta actualmente cun orzamento de 311.568 euros, dos que 257.494 corresponden á obra e, o restante, ao IVE. A Corporación validou dúas solicitudes de subvención á Deputación da Coruña , que achegará un 80% do custe sen incluír o IVE, e á Consellería do Medio Rural, que contribuirá co outro 20%. Con estes dous acordos, o Concello continúa a procurar os recursos necesarios para completar a reconstrución da infraestrutura.

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