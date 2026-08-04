La cofradía de Laxe ofrece este viernes una degustación gratuita de navaja-longueirón

La cofradía de Laxe sigue apostando por poner en valor la pesca artesanal y los productos de su lonja con una programación de actividades pensadas para toda la familia.

El segundo fin de semana de agosto tendrán lugar una nueva edición de la Xornada de degustación de navalla-longueirón da lonxa de Laxe y las V Xornadas de pesca artesanal No mar da lonxa de Laxe. Ambas propuestas estrenan ubicación este año, trasladándose al centro de la localidad, en una carpa instalada en la Praza Ramón Juega.

La programación arrancará el viernes 7 con la degustación gratuita de unos 120 kilos de navaja-longueirón de la lonja, preparados a la plancha en una emulsión de aceite y limón.

Como en ediciones anteriores, el equipo de Gastrolab Arousa se encargará de elaborar las raciones gratuitas, que comenzarán a repartirse a partir de las 21.00 horas.

Antes de la degustación, a las 20.00 horas, los más pequeños podrán disfrutar de un taller gratuito de ciencia marina. Bajo el título A biodiversidade do mar de Laxe, Arenaria Coordinación invitará a niñas y niños de todas las edades a descubrir, de forma lúdica e interactiva, algunas de las especies más representativas de la Costa da Morte, sus características, hábitats y curiosidades. Es necesaria inscripción previa a través de WhatsApp (608 274 900).

V Xornadas de Pesca Artesanal No mar da lonxa de Laxe

El sábado 8 y el domingo 9, las Xornadas de Pesca Artesanal toman el relevo. La programación del sábado comenzará a las 10.30 con un taller infantil de cocina a cargo de Miguel Mosteiro, quien también ofrecerá un showcooking para adultos al mediodía (inscripciones en el 608 274 900).

A las 13.00, en el Museo do Mar de Laxe, la cofradía entregará los títulos a sus nuevas Embaixadoras dos Peixes e Mariscos de Laxe, que este año recaen en la conselleira do Mar, Marta Villaverde, y en la chef Estrella Michelin Lucía Freitas.

De nuevo en la Praza Ramón Juega, Freitas ofrecerá dos actividades en la tarde del sábado: a las 18.00, un taller infantil de cocina, y a las 19.30, un showcooking para adultos (inscripciones en el 608 274 900).

La jornada del sábado se culminará a partir de las 22.00 con una degustación popular de arroz con pescado y marisco de la lonja, a un precio de 5 € por ración, con bebida incluida.

Noticias relacionadas

El domingo estará marcado por la Festa Gastronómica dos Peixes e Mariscos da Lonxa de Laxe, a partir de las 13.00, también en la carpa de la Praza Ramón Juega. Se podrán degustar raciones de navaja-longueirón, croquetas de pulpo y pescado frito a 6 €.