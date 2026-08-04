Cuatro conciertos gratuitos en Arzúa durante el mes de agosto

Arzúa vuelve a apostar por una nueva edición del ciclo de música en la calle bajo el título En Aberto. El Departamento de Cultura del Concello de Arzúa organizará, dentro de la programación cultural estival, cuatro conciertos al aire libre para el mes de agosto. Las actuaciones tendrán lugar en la Praza de Galicia a las 21.00 horas y serán completamente gratuitos.

Sun Iou, el jueves 6

El primero de los cuatro conciertos se celebrará el jueves 6 de agosto de la mano de Sun Iou, una banda procedente de la órbita viguesa compuesta por ocho integrantes que ofrece una propuesta musical contemporánea fusionando rock, electrónica y tradi. Sus letras son en gallego y están interpretadas por cuatro voces femeninas acompañadas de potentes guitarras, sonidos electrónicos e instrumentos tradicionales.

Publicaron su primer disco, Agora, en 2024; con una mezcla de estilos que va desde lo más tradicional hasta el punk, acercándose a otros géneros como el pop y la electrónica. Su sonido se ha consolidado en EGOS, su segundo trabajo publicado este año, que ahonda en las tensiones de lo individual y lo colectivo.

Los otros tres conciertos

La segunda actuación tendrá lugar el jueves 13 de agosto. La banda Black, un proyecto musical procedente de coruña (y que celebran su décimo aniversario) traerá a Arzúa la música soul en versiones muy bailables de artistas como Donna Summer y Whitney Houston. Además de los clásicos, en su repertorio podemos encontrar temas más recientes de artistas como Justin Timberlake o Bruno Mars.

El jueves 20 el hilo musical correrá a cargo de Os Liantes, una banda de folk que fusiona lo tradicional de las gaitas con instrumentos lejanos a lo tradicional como el saxofón, bouzuki, violín, guitarra acústica y eléctrica. Ofrecen un directo dinámico y participativo en el que se hace muy complicado no arrancarse a bailar.

El último recital vendrá de parte de Pepe Piña y Los Robinson, el jueves 27, con un repertorio que incluye los mejores éxitos de la música de los 70 y 80.