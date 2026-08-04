Educación revisa las mejoras del CPI Ponte Carreira y estudia nuevas obras en Infantil

El delegado territorial de Educación en A Coruña, Santiago Freire, supervisó las obras de mejora realizadas en el edificio de ESO del CPI Ponte Carreira, en Frades. Durante la visita estuvo acompañado por el alcalde, Roberto Rey, y el concejal de Ensino, Manuel Ferreiro, que aprovecharon el encuentro para trasladarle también las necesidades del edificio de Infantil.

Las actuaciones ejecutadas en la zona de Secundaria estuvieron dirigidas principalmente a corregir problemas de filtraciones. Para ello se sustituyeron las planchas del lucernario, se mejoraron los canalones y se renovaron todas las bajantes del inmueble. Además, se cambió el porche de la entrada principal.

Freire explicó que la visita permitió comprobar la correcta ejecución de estas intervenciones y conocer sobre el terreno las demandas pendientes en otras dependencias del centro.

Humedades en el edificio de Infantil

Acompañados por la directora del CPI, María Teresa García, los representantes municipales hicieron hincapié en el estado del edificio de Infantil, más antiguo que el de ESO.

El alcalde agradeció las obras realizadas este año y pidió que en los próximos meses puedan abordarse mejoras en las fachadas del inmueble. Estas actuaciones completarían la sustitución de la cubierta, las carpinterías exteriores y las persianas ejecutada años atrás.

Roberto Rey señaló que existen problemas puntuales en la fachada y en las canalizaciones que provocan humedades en algunas aulas.

El delegado territorial tomó nota y fotografías de las deficiencias detectadas y aseguró que Educación dará respuesta a las actuaciones necesarias. Según indicó, algunas podrían ejecutarse durante los próximos meses sin interferir en el desarrollo de las clases, mientras que otras podrían acometerse el próximo verano.

Nuevas actuaciones municipales

El concejal de Ensino destacó también la colaboración entre el Concello y el centro educativo. Entre las últimas intervenciones citó el aglomerado y la señalización del aparcamiento y la compra de postes y una red para practicar voleibol en el campo de tierra del colegio.

El Concello de Frades prevé además pintar próximamente el aula de tecnologías de la información. Ferreiro recordó también que durante el pasado invierno el Ayuntamiento y el colegio realizaron obras de drenaje y saneamiento en el salón de actos, con las que se solucionaron los problemas de humedad existentes en esta zona.