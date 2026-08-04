El nuevo colegio de O Milladoiro, que será «referente» en Galicia y España, alcanza ya un tercio de ejecución

Las obras del nuevo CEIP Gerardo Fernández Albor de O Milladoiro avanzan al ritmo previsto y alcanzan ya aproximadamente un tercio de ejecución. Así lo confirmó este martes el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, durante una visita al recinto junto al alcalde de Ames, Blas García, representantes municipales, responsables de la empresa constructora y la dirección de obra.

La previsión de la Xunta es que el colegio entre en funcionamiento en septiembre de 2027, coincidiendo con el inicio del curso 2027-2028. Rodríguez explicó que, aunque en una obra de estas características siempre pueden surgir imprevistos, tanto la empresa como la dirección facultativa trasladan que los plazos se están cumpliendo.

«Todo dá a entender que vai ser así», afirmó el conselleiro, quien destacó que el centro será el primero construido íntegramente conforme al Plan de nova arquitectura pedagóxica. «Vai ser un colexio de referencia do que podemos estar francamente orgullosos e que nos vai servir para aliviar a presión educativa que existe en Ames», añadió.

Rodríguez fue incluso más allá al situar el proyecto como modelo fuera de la comunidad. «Estamos seguros de que vai ser unha referencia en Galicia, pero tamén máis alá, no conxunto de España», sostuvo.

Las obras del nuevo CEIP de O Milladoiro / Santiago Esturao

El nuevo colegio contará con cerca de 5.000 metros cuadrados construidos, una inversión de más de 11,5 millones de euros y capacidad para unos 420 alumnos. Dispondrá de seis aulas de Infantil y doce de Primaria, además de espacios de apoyo, aula de música, sala de usos múltiples, polo creativo, biblioteca, gimnasio y dos zonas deportivas.

El diseño apuesta por espacios abiertos y flexibles, buena iluminación natural, eficiencia energética y una relación directa con los patios y jardines. Las aulas, de unos 60 metros cuadrados, podrán unirse mediante tabiques móviles para formar espacios de mayor tamaño.

Apertura progresiva

Sobre la puesta en marcha del centro, el conselleiro avanzó que la incorporación del alumnado será previsiblemente gradual, aunque la fórmula concreta dependerá del estudio que realice la Inspección Educativa.

Ese análisis tendrá en cuenta los futuros desarrollos urbanísticos de O Milladoiro y la situación de otros centros del entorno, especialmente el CEIP de Ventín, que soporta actualmente una elevada presión de matrícula. La apertura incluirá desde el inicio enseñanzas de Infantil y Primaria, pero todavía está por determinar con qué cursos comenzará.

Las obras en los accesos comenzarán en enero

El alcalde de Ames valoró positivamente el desarrollo de las obras y volvió a reivindicar la cooperación entre administraciones como clave para sacar adelante el proyecto.

«A Xunta de Galicia é dunha cor política distinta á do Goberno municipal de Ames, pero iso non impide que teñamos vontade de chegar a acordos e facer o que lle corresponde a cada administración», señaló Blas García.

El regidor anunció además que el Concello prevé comenzar en enero las obras de urbanización de los accesos al colegio, una actuación de competencia municipal que incluirá los viarios y el acondicionamiento del entorno.

El CEIP llevará el nombre de Gerardo Fernández Albor, primer presidente electo de la Xunta de Galicia.