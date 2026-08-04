Lalín presenta una ampliación a súa área deportiva sin precedentes

El Concello de Lalín prevé una ampliación de terreno para el Área Deportiva Lalín Arena, una actuación estratégica que dotará al municipio de un gran complejo deportivo y recreativo y ampliará de forma notable las actuales instalaciones deportivas.

La ampliación se llevará a cabo en una superficie de 4,68 hectáreas situadas junto al Lalín Arena, entre las avenidas de Xosé Cuiña y de Dondramiro, cerca del parque fluvial del Regueiriño. El proyecto contempla la creación de un nuevo espacio deportivo destinado al uso público.

Las instalaciones

Entre las actuaciones previstas figuran una pista de atletismo con capacidad para albergar un campo de rugby, un módulo cubierto de entrenamiento y tatami, un espacio reservado para futuras piscinas exteriores o un parque acuático, nuevas pistas de pádel, zonas deportivas al aire libre, amplias zonas verdes y nuevos espacios de aparcamiento y comunicación interior, que conformarán un gran complejo deportivo integrado en el entorno del paseo de Pontiñas y del parque fluvial del Regueiriño.

Vista aérea de la zona en la que se construirá el área deportiva. / Cedida

Los terrenos ya se encuentran delimitados y están marcadas las diferentes plataformas con sus correspondientes cotas de nivelación. Dada la envergadura del proyecto, la obra se ejecutará por fases y con diferentes planes de financiación, siendo necesario realizar nuevas aportaciones a lo largo del proceso. En estos momentos, el Concello de Lalín ya ha solicitado subvenciones a la Xunta y se prevé que el presupuesto de las siguientes fases se complete con líneas de ayuda y aportaciones adicionales.

Visita del alcalde

El alcalde de Lalín, José Crespo, realizó una visita la semana pasada al terreno donde se levantáran las futuras instalaciones deportivas: "Isto vai ser o gran pulmón verde de Lalín, aquí vai haber unhas canchas polideportivas de primeiro nivel, ao nivel de calquera cidade de España, non ao nivel dun concello mediano coma Lalín, e isto é unha boa nova para os de Lalín”. Recalcó que con este proyecto se transmite “unha visión de futuro e, sobre todo, o que queremos para o noso Concello: amplos aparcamentos, unha gran cancha subterránea para o módulo de atletismo e que logo hai que ir facendo os proxectos das piscinas”.

Las ambiciones de José Crespo con respeto a este proyecto son muy grandes: “Se finalmente prospera a iniciativa particular que hai de desenvolvemento desa zona, á parte do que significa de desenvolvemento en positivo desa zona o Concello farase con moitos centos de metros, que van ser zona verde: desde o río Pontiñas ata a Carballeira da Crespa e ata o Lalín Arena aquí vai haber en total cando estea todo acolmatado 250 mil m2 e vai ser a área de espazo e de lecer, probablemente das máis grandes de Galicia”.