Residencia, cabañas, juegos, barbacoas y zonas verdes: así será el campamento de turismo canino de 5.000 m2 de Arzúa

La Xunta de Galicia acaba de dar luz verde ambiental con condiciones al proyecto para construir un campamento de turismo temático canino en el lugar de Carballido, en la parroquia de Dodro (Arzúa).

Según se concluye en el Informe de Impacto Ambiental (IIA) emitido por la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático y que se publicará próximamente en el Diario Oficial de Galicia (DOG), no son previsibles efectos adversos significativos sobre el entorno derivados del proyecto, siempre que se cumpla con los condicionantes fijados tanto en el documento ambiental como nos informes analizados, así como en el programa de vigilancia diseñado al amparo de la iniciativa.

En este sentido, el informe fue elaborado en el marco del procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada de esta iniciativa, un trámite en el que la documentación presentada por el promotor fue sometida a participación pública, al tiempo que fueron consultados un total de 9 organismos interesados.

Fruto de esas consultas, las entidades realizaron su valoración y fijaron condicionantes que se añaden a los incluidos en el programa de vigilancia ambiental que recoge la resolución de la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade.

Esas evaluaciones consideran que el proyecto no va a tener impactos significativos en los distintos campos analizados y que sería viable su puesta en marcha siempre que se cumpla con ciertos condicionantes establecidos en los respectivos informes con relación a aspectos como la protección de la atmósfera, población y salud; de las aguas y lechos fluviales; del suelo e infraestructuras; de la fauna, vegetación y otros valores ambientales; del patrimonio cultural así como en los campos de la integración paisajística y de la gestión de residuos.

Una vez emitido el IIA, que no exime al promotor de la obligación de obtener todas las autorizaciones, licencias, permisos o informes que resulten legalmente exigibles para poder desarrollar el proyecto, se remitió la resolución al órgano sustantivo —la Axencia de Turismo de Galicia— y se le dará publicidad mediante el correspondiente anuncio en el DOG y a través de la página web de la Consellería.

En cuanto al proyecto, consiste en la implantación de un campamento de turismo dedicado a usos caninos, en una superficie de 5.000 metros cuadrados, que permitirán la instalación de espacios de juego, residencia y esparcimiento de los perros y de sus dueños.

Así, el espacio estará constituido por un edificio de servicios generales, tres cabañas residenciales, y una parcela destinada a la acampada libre.

Además, se instalarán también una zona de aparcamiento limitada la 4 plazas, un espacio canino, un área de juegos infantiles, una zona de barbacoa y zonas verdes.

La capacidad máxima del campamento está prevista para 23 usuarios, con 11 plazas de acampada libre.