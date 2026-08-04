Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pisos turísticosSerra do BarbanzaVerano USCFiestas del ApóstolCarreira Pedestre
instagram

A Xunta investiu 320.000 euros na mellora dos departamentos de usuarios do porto de Fisterra

A actuación consistiu na renovación da cuberta, a reforma da envolvente, a instalación dunha nova rede de pluviais e a substitución dos canlóns e baixantes

Luis Insua e Natalia Botana, á dereita, na visita aos renovados departamentos de usuarios do porto.

Luis Insua e Natalia Botana, á dereita, na visita aos renovados departamentos de usuarios do porto. / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Suso Souto

Fisterra

A Consellería do Mar, a través de Portos de Galicia, investiu 320.000 euros na renovación dos departamentos para mariñeiros de Fisterra. A presidenta do ente público, Natalia Botana, visitou este martes as obras, que xa están rematadas e que permitirán mellorar as condicións de traballo dos profesionais que desenvolven a súa actividade nesta dársena.

Botana, que estivo acompañada polo alcalde, Luis Insua, explicou que os labores consistiron na reposición da antiga cuberta para evitar a filtración de humidades e o acondicionamento dos elementos metálicos do conxunto da envolvente, dado o estado de corrosión que xera a súa forte exposición ao ambiente mariño.

Ademais executouse unha nova rede soterrada de evacuación das augas pluviais e substituíronse os canlóns e baixantes. 

Dado que os departamentos tiñan que atoparse baleiros para a execución dos traballos, previamente ao inicio dos mesmos procedeuse á instalación provisional duns contedores marítimos na contorna do edificio, a disposición dos usuarios dos departamentos en obras, de xeito que puideron manter a súa actividade de xeito continuado.

Noticias relacionadas

A presidenta de Portos de Galicia destacou que con esta actuación benefíciase aos profesionais que desenvolven a súa actividade no porto de Fisterra, recuperando a estanquidade nos locais dos que dispoñen para almacenamento dos utensilios necesarios para o seu traballo.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un gallego licenciado en la USC, nuevo presentador de ‘Directo al grano’ tras la llegada de Gonzalo Miró a ‘Malas Lenguas’ en sustitución de Jesús Cintora
  2. Augusto Pérez Alberti, el catedrático jubilado de la USC que a los 78 años defendió su segunda tesis doctoral para seguir aprendiendo: 'Investigar es mi hobby
  3. Borja Iglesias sorprende con una emotiva declaración de amor a María Valero: 'Tengo muchísima suerte
  4. Dos hermanas, dos culturas y un negocio propio en O Milladoiro: 'Es nuestro sueño
  5. De Bariloche al casco histórico de Compostela: el músico argentino que llegó «de casualidad» y hoy llena de folclore los bares compostelanos
  6. Muere Juan Luis Puya Rey, exdirector del Gran Hotel Los Abetos de Santiago
  7. Laureano Oubiña se convierte en guía turístico: así será su Ruta por el Narcotráfico gallego
  8. Así es una de las playas más largas de Galicia recomendada por la Guía Repsol: a media hora de Santiago, con dunas y aguas tranquilas

A Xunta investiu 320.000 euros na mellora dos departamentos de usuarios do porto de Fisterra

A Xunta investiu 320.000 euros na mellora dos departamentos de usuarios do porto de Fisterra

La Xunta se reúne con las confederaciones empresariales gallegas para abordar las necesidades de pymes y autónomos

La Xunta se reúne con las confederaciones empresariales gallegas para abordar las necesidades de pymes y autónomos

Rianxo reducirá unos 100.000 € su factura eléctrica anual al contratar el suministro con tarifa plana durante un año

Rianxo reducirá unos 100.000 € su factura eléctrica anual al contratar el suministro con tarifa plana durante un año

Lalín presenta una ampliación a súa área deportiva sin precedentes

Lalín presenta una ampliación a súa área deportiva sin precedentes

Santiago estrena su Barómetro Empresarial para conocer las dificultades y expectativas del tejido industrial

Santiago estrena su Barómetro Empresarial para conocer las dificultades y expectativas del tejido industrial

El BNG reclama a la Xunta duplicar la financiación de las universidades públicas gallegas hasta el 1,5% del PIB

El BNG reclama a la Xunta duplicar la financiación de las universidades públicas gallegas hasta el 1,5% del PIB

El Monbus Obradoiro cierra la plantilla con el fichaje de Efe Abogidi

El Monbus Obradoiro cierra la plantilla con el fichaje de Efe Abogidi

El nuevo colegio de O Milladoiro, que será «referente» en Galicia y España, alcanza ya un tercio de ejecución

El nuevo colegio de O Milladoiro, que será «referente» en Galicia y España, alcanza ya un tercio de ejecución
Tracking Pixel Contents