A Xunta investiu 320.000 euros na mellora dos departamentos de usuarios do porto de Fisterra
A actuación consistiu na renovación da cuberta, a reforma da envolvente, a instalación dunha nova rede de pluviais e a substitución dos canlóns e baixantes
A Consellería do Mar, a través de Portos de Galicia, investiu 320.000 euros na renovación dos departamentos para mariñeiros de Fisterra. A presidenta do ente público, Natalia Botana, visitou este martes as obras, que xa están rematadas e que permitirán mellorar as condicións de traballo dos profesionais que desenvolven a súa actividade nesta dársena.
Botana, que estivo acompañada polo alcalde, Luis Insua, explicou que os labores consistiron na reposición da antiga cuberta para evitar a filtración de humidades e o acondicionamento dos elementos metálicos do conxunto da envolvente, dado o estado de corrosión que xera a súa forte exposición ao ambiente mariño.
Ademais executouse unha nova rede soterrada de evacuación das augas pluviais e substituíronse os canlóns e baixantes.
Dado que os departamentos tiñan que atoparse baleiros para a execución dos traballos, previamente ao inicio dos mesmos procedeuse á instalación provisional duns contedores marítimos na contorna do edificio, a disposición dos usuarios dos departamentos en obras, de xeito que puideron manter a súa actividade de xeito continuado.
A presidenta de Portos de Galicia destacou que con esta actuación benefíciase aos profesionais que desenvolven a súa actividade no porto de Fisterra, recuperando a estanquidade nos locais dos que dispoñen para almacenamento dos utensilios necesarios para o seu traballo.
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