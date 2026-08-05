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Atropellada una persona de madrugada en Bertamiráns

En el operativo participaron dos ambulancias del 061, el PAC de Bertamiráns, la Policía Local de Ames y la Guardia Civil de Tráfico

Intervención en Bertamiráns tras el atropello de una persona esta pasada madrugada.

Intervención en Bertamiráns tras el atropello de una persona esta pasada madrugada. / Protección Civil

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El Correo Gallego

Ames

Los servicios de emergencia intervinieron durante la madrugada de este miércoles en un atropello registrado en Bertamiráns (Ames).

Hasta el lugar se desplazaron una ambulancia de soporte vital básico y otra medicalizada del 061, además de personal del PAC de Bertamiráns, agentes de la Policía Local de Ames y efectivos de la Guardia Civil de Tráfico.

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Por el momento no han trascendido más datos sobre el estado de la persona atropellada ni sobre las circunstancias en las que se produjo el suceso.

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