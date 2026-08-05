El CPI Camiño de Santiago recibirá una reforma con 1,3 millones de euros de la Xunta

El CPI Camiño de Santiago, situado en Pedrouzo (O Pino) recibirá una rehabilitación integral con el objetivo de renovar sus instalaciones, que ya cuenta con 48 años de historia. La Xunta de Galicia destinará 1,3 millones de euros a esta actuación, prevista para finalizarse en 2028, coincidiendo con el 50 aniversario del centro educativo.

El proyecto consistirá en la rehabilitación de la cubierta y la fachada mediante una solución de aislamiento térmico exterior, lo que permitirá reducir las pérdidas de temperatura y mejorar la eficiencia energética del inmueble. Las obras incluyen, además, la instalación de luminarias, ventanas y puertas, así como la renovación de los falsos techos y demás mejoras interiores.

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, visitó esta mañana el centro acompañado del alcalde de O Pino, Manuel Taboada. En esta visita, Rodríguez destacó que la rehabilitación del inmueble permitirá reducir el consumo eléctrico del edificio en un 40% gracias a las mejoras en la temperatura interior: “Esta actuación terá importantes beneficios para o alumnado e para o equipo directivo, tanto polo maior confort dos espazos como polo aforro económico e ambiental que suporá a redución do consumo enerxético”, añadió.

Por su parte, Manuel Taboada aprovechó la visita para agradecer el compromiso de la Xunta con una obra muy esperada por los vecinos del municipio: “Esta rehabilitación era moi necesaria porque o edificio, despois de 48 anos prestando servizo ao ensino, merécea. Vai marcar un antes e un despois para o CPI Camiño de Santiago e para toda a súa comunidade educativa”.

50 aniversario

Desde la Xunta prevén iniciar de manera inmediata los procedimientos de licitación que, de desarrollarse según estas previsiones, el contrato quedaría adjudicado antes de que termine el año, lo que permitiría ejecutar las obras a lo largo de 2027.

De cumplirse estas previsiones, el CPI Camiño de Santiago celebraría su 50 aniversario con un completo lavado de cara y unas instalaciones modernidazas y preparadas para seguir atendiendo a las futuras generaciones de O Pino.