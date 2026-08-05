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Doble cita cultural a 20 minutos de Santiago este fin de semana

Ponte Ledesma acogerá dos espectáculos culturales el sábado y el domingo

Ponte Ledesma se viste de gala para este fin de semana.

Ponte Ledesma se viste de gala para este fin de semana. / Cedida

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Iker Cotón

Boqueixón prepara el campo do río de Ponte Ledesma para dos singulares iniciativas culturales: la Noite Velada y la visita guiada teatralizada "A Ponte da Honra".

La primera de estas citas culturales comenzará a las 22 horas del sábado 8 de agosto en un enclave de gran belleza como lo es Ponte Ledesma. Una nueva edición de la Noite Velada que busca combinar tradición, cultura y patrimonio con una atmósfera única y bajo un puente histórico que volverá a brillar a la luz de las velas. La animación musical de la noche vendrá de la mano de las agrupaciones Raeira, Muxicais da Silveira y Son de Gaita.

El domingo 9, a partir de las 20.00 horas, tendrá lugar en el mismo escenario la visita guiada "A Ponte da Honra", donde los asistentes podrán rememorar las historias tradicionales que rodean un enclave arquitectónico de primer nivel, la Ponte Ledesma. La actividad estará dirigida por Suso Martínez, reconocido guía y actor, que estará acompañado por la música de Muxicas da Silveira.

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Para asistir a la visita guiada se deberá realizar una inscripción previa contactando con el Departamento de Cultura de Boqueixón.

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