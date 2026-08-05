A familia do artista alemán Theodor Schücker dóalle a Malpica obras que pintou na súa estadía na vila en 1966
As acuarelas, linogravados, gravados sobre madeira e fotografías do autor constitúen un extraordinario testemuño da vila de hai case seis décadas
O Concello de Malpica incorporou ao seu patrimonio cultural unha valiosa colección artística grazas á doazón realizada pola familia de Theodor Schücker, artista alemán que atopou nesta localidade de Bergantiños unha fonte de inspiración durante a súa estadía na vila no verán de 1966.
A entrega oficial tivo lugar na casa consistorial, onde o alcalde, Eduardo Parga, recibiu familiares do autor, entre eles á súa filla, quen formalizou a doazón dunha selección da coñecida como Colección Malpica.
Theodor Schücker (1906-1992), mestre de Matemáticas, Historia e Belas Artes, foi tamén un apaixonado da pintura, a fotografía e o gravado.
A súa visita a Malpica marcou profundamente a súa traxectoria artística. A paisaxe costeira, a forza do mar, a vida mariñeira e, especialmente, a hospitalidade da veciñanza inspirárono para crear numerosas acuarelas, linogravados, gravados sobre madeira e fotografías que hoxe constitúen un extraordinario testemuño da Malpica de hai case seis décadas.
Durante o encontro, o alcalde agradeceu á familia a súa xenerosidade e o feito de escoller Malpica como destino definitivo deste legado artístico.
“Esta doazón supón unha enorme satisfacción para o noso municipio. Non só incorporamos unhas obras de gran valor artístico, senón tamén un legado que retrata unha parte da nosa historia recente desde a mirada dun artista que soubo apreciar e plasmar a esencia de Malpica", sinalou o rexedor.
"Quero agradecer á familia Schücker, e de maneira especial á súa filla, este xesto de cariño e confianza cara ao noso pobo”, destacou Eduardo Parga.
A denominada Colección Malpica pasa así a formar parte do patrimonio do Concello, contribuíndo á conservación da memoria histórica, cultural e etnográfica do municipio.
Co obxectivo de compartir este legado con toda a cidadanía, o Concello xa traballa na organización dunha exposición pública, na que se exhibirá unha selección das obras do artista.
A mostra permitirá que veciños e visitantes descubran a visión que Theodor Schücker deixou de Malpica a través da súa sensibilidade artística, converténdose tamén nun novo atractivo cultural para o municipio.
"Esta doazón constitúe un exemplo do profundo vínculo que Malpica é capaz de crear con quen a visita e confirma o valor da arte como ferramenta para conservar a memoria e proxectar a identidade dun pobo ao longo do tempo", dixo o alcalde.
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