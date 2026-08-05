Lestedo contará con nuevos itinerarios peatonales tras una inversión de 383.000 euros de la Xunta

La Xunta de Galicia ha adjudicado este miércoles las obras para la mejora de itinerarios peatonales en Lestedo, en Boqueixón, por un importe de 383.521 euros. La obras se centrarán en la mejora de los contornos urbanos, la accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas.

En concreto, el objetivo es la integración urbana de las viviendas situadas en las proximidades de Lestedo con una intervención en dos calles. La primera es la rúa Castrelo, en la que se renovará la acera y se instalarán varios bordillos. En el margen opuesto de la calle se prevé una senda peatonal de 120 metros de largo, con un bordillo prefabricado en su límite exterior. Además, se renovará la capa de rodaje de la vía y se sustituirá la señalización.

Por otra parte, en la avenida do Vinteseis se renovará un tramo mediante una reforma de las aceras ya existentes y la colocación de otras nuevas para dar servicio al nuevo espacio de aparcamiento previsto. Del mismo modo, se habilitará una red de pluviales, pozos de registro y arquetas, así como una red de alumbrado.

El proceso de urbanización del entorno se completará con la plantación de césped y árboles y la colocación de mobiliario urbano. Este contrato se enmarca en el convenio de colaboración firmado en mayo entre la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, que asumirá el 70 % del presupuesto, y el Concello de Boqueixón, que aportará el 30 % restante. La actuación ha sido adjudicada a la empresa Francisco Gómez y Cia.