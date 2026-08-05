Muere la concejala de Padrón Ana Castro
El alcalde, Anxo Arca, convocó una reunión urgente del gobierno local y anunciará este miércoles la declaración de luto oficial en homenaje a la edil
La concejala de Urbanismo y Medio Ambiente del Concello de Padrón, Ana Castro, falleció en la noche de este martes, según informó el alcalde, Anxo Arca.
Nada más conocer la noticia, el regidor trasladó el fallecimiento a los integrantes del gobierno municipal y convocó una reunión de urgencia para las 9.30 horas de este martes.
Al término del encuentro, Arca tiene previsto realizar una declaración institucional en la que anunciará la declaración de luto oficial en señal de respeto y homenaje a la concejala fallecida.
El Concello de Padrón informó de que a lo largo de las próximas horas dará a conocer los acuerdos adoptados por el gobierno municipal, así como los actos institucionales que se convoquen con motivo del fallecimiento de Ana Castro.
- Muere Luciano Pérez Villar, 'Chano', histórico referente de la hostelería compostelana
- Las piscinas a dos horas de Santiago para nadar en un Monumento Nacional: de un premio Pritzker y con agua salada
- Un gallego licenciado en la USC, nuevo presentador de ‘Directo al grano’ tras la llegada de Gonzalo Miró a ‘Malas Lenguas’ en sustitución de Jesús Cintora
- Denuncia que cierran en Santiago su ciclo de FP a un curso de terminar sin darle opciones
- A menos de una hora de Santiago: los 5 mejores lugares para ver el eclipse total del 12 de agosto
- La lluvia desata una mañana caótica en Santiago y Oroso: tres accidentes con dos vehículos volcados en menos de una hora
- Muere Juan Luis Puya Rey, exdirector del Gran Hotel Los Abetos de Santiago
- Santiago reabre la regulación de la zona histórica: ni cajeros en fachadas ni nuevas discotecas