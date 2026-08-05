O Concello de Melide aproba as Contas Xerais de 2025 con saldo positivo
As Contas Xerais de Melide reflicten unha mellora da situación económica e investimentos próximos ao millón de euros
Iker Cotón
O Goberno local de Melide vén de aprobar as Contas Xerais correspondentes ao exercicio de 2025, reflectindo a solvencia económica do Concello. O goberno dirixido por José Manuel Pérez pechou o exercicio do ano en positivo (898.411 euros), o que supón un amuento de 951.705 € con respecto ao ano anterior.
A regra de gasto mellorou con respecto ao ano 2024, pasando de 738.234 € a 1.008.985 €. O Concello de Melide baixou, ademais, a súa débeda viva: pasou dun 6,42% a un 3,60% no último ano. Ademais, o Concello de Melide non ten ningunha débeda contraída con bancos, senón tan só os préstamos que pediron os gobernos do Partido Popular á Deputación da Coruña en 2015 e 2016, dos que quedan por amortizar 304.504 euros.
O aforro neto do goberno local é de 1.284.179 €, é dicir, o diñeiro que queda dispoñible despois de cubrir todos os gastos correntes. Por outra parte, o saldo acumulado de fondos dispoñibles ao peche do exercicio (o remanente da tesourería) son de 4.483.318 €.
Un millón de euros en investimentos
Os investimentos reais do exercicio económico case acadaron o millón de euros, superando en 200.000 € os investimentos do ano anterior. Deste xeito, os investimentos no período 2019-2025 ascenden a 7,9 millóns de euros, fronte aos 1,8 millóns do anterior goberno do PP no período 2016-2019. Por último, o período medio de pago foi de 2,43 días de media no cuarto trimestre do ano.
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