Padrón llora la muerte de la concejala Ana Castro, la vecina que reactivó la comunidad de montes de Carcacía

Padrón llora este miércoles a Ana Belén Castro García, concejala de Urbanismo y Medio Ambiente, fallecida en la noche del martes a los 50 años. El Concello ha acordado declarar dos días de luto oficial en señal de respeto y homenaje a la edil socialista, que formaba parte del gobierno municipal desde 2023 y que era madre de cuatro hijos.

Su pérdida ha provocado una profunda conmoción tanto en la vida política padronesa como en la parroquia de Carcacía, donde residía desde hacía años y donde quienes la conocían la definen como una mujer incansable, cercana y con una extraordinaria capacidad para implicar a los vecinos en los proyectos comunes.

Integrante del grupo socialista, Ana Castro dirigía las áreas de Urbanismo, Vivienda y Suelo, Medio Ambiente, Vías y Obras, Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento, Parques y Jardines, Limpieza Viaria y Recogida y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos.

Su trayectoria profesional siempre estuvo ligada al medio natural. Se formó como capataz forestal en la Escola de Lourizán, era técnica superior en Gestión Forestal y del Medio Natural y en Educación y Control Forestal, ejerció como agente forestal y fue jefa de brigada de bomberos forestales de la Xunta de Galicia.

Además, presidía la Comunidad de Montes Vecinales en Mano Común de O Lapido, una entidad a la que dedicó buena parte de su tiempo y esfuerzo.

Por la izquierda, de pie, Ana Castro, con sus compañeros del grupo de gobierno de Padrón. / Cedida

«Foi un motor para unir a parroquia»

Precisamente es en Carcacía donde el vacío que deja resulta más evidente. Los vecinos recuerdan que fue ella quien logró reactivar una comunidad de montes que llevaba años sin apenas actividad.

«Foi moi loitadora. Reactivou por completo a comunidade de montes, convenceu á xente, uniunos a todos e púxoa a andar», resume un vecino.

Otra residente destaca que siempre estaba dispuesta a implicarse. «Era a primeira en estar. É unha perda moi grande para a comunidade», lamenta.

Quienes compartieron con ella el trabajo vecinal aseguran que consiguió devolver la ilusión a un proyecto colectivo y recuperar iniciativas como la Festa dos Comuneiros, celebrada hace apenas unas semanas.

«Era moi querida, moi traballadora e moi boa nai. Para Carcacía foi un motor para unir algo tan complexo como foi a comunidade de montes. Reactivou a Festa dos Comuneiros e estivo con todos nós hai moi poucas semanas», recuerdan con emoción.

«Unha servidora pública enormemente comprometida»

El alcalde, Anxo Arca, trasladó el pesar de todo el gobierno municipal y destacó la entrega de la concejala durante sus tres años de mandato.

«Padrón perde unha servidora pública enormemente comprometida co noso pobo. Unha concelleira competente que dedicou os tres últimos anos da súa vida a traballar para mellorar a calidade de vida da nosa veciñanza», señala.

Arca la recuerda también como «unha persoa boa e xenerosa», comprometida con su familia y siempre dispuesta a ayudar.

«Como Goberno de Padrón, pero sobre todo como compañeiros e compañeiras, como amigas e amigos, agradecemos profundamente ter tido a oportunidade de servir ao noso pobo xunto a Ana», afirma.

El Ejecutivo municipal se ha comprometido además a continuar el trabajo iniciado junto a ella. «Na súa memoria, téndoa sempre presente, o Goberno de Padrón seguirá traballando con toda a capacidade para continuar nesta senda de progreso. Sabemos que é o que Ana Castro quería e así o faremos», añade el regidor.

Una capacidad de trabajo que todos destacan

Quienes compartieron con ella responsabilidades políticas y vecinales coinciden en destacar una cualidad por encima de todas: su enorme capacidad de trabajo.

«Levaba algunhas das áreas nas que máis medrou o Concello. Era unha rapaza cunha extraordinaria capacidade de traballo», apuntan personas próximas.

También subrayan cómo fue capaz de compaginar sus responsabilidades públicas, su profesión y su vida familiar. «Con catro fillos nunca descoidou nada do ámbito familiar nin do traballo. Todo o que tocaba ía para adiante», resumen.

El funeral será el viernes en Bamio

La capilla ardiente está instalada en el Tanatorio Iria Flavia de Padrón. El funeral se celebrará el viernes en la parroquia de Bamio, en Vilagarcía de Arousa, de donde era natural. Posteriormente, sus restos mortales serán incinerados en la intimidad familiar.

Por expreso deseo de Ana Castro, no se admitirán flores. Quienes deseen rendirle homenaje podrán destinar ese importe a un donativo para la investigación contra el cáncer, cumpliendo así su última voluntad.

El Concello ha trasladado sus condolencias a la familia, amistades y personas allegadas y ha agradecido las numerosas muestras de cariño recibidas desde que se conoció la noticia de su fallecimiento.