La playa más cinematográfica de Galicia está a 40 minutos de Santiago: piscinas naturales, buenas olas y delfines

En los últimos tiempos, Galicia se ha convertido en un auténtico plató de rodaje. Netflix ha rodado en Santiago su famosa serie Animal con Luis Zahera, Mugardos ha acogido la grabación de Safe Houses de Apple TV y la Praia das Catedrais ha cerrado dos días por una producción internacional de Prime Video.

Aunque los famosos arcos de piedra del arenal tienen su protagonismo en la pantalla, existe otra playa que ha marcado la historia del audiovisual tanto español como gallego y que se puede visitar sin necesidad de reserva previa. Viajando desde Santiago, solo hay que conducir cerca de 40 minutos para disfrutar de sus paisajes y sentirse como en algunas de las grandes historias del cine y la televisión: es la Praia das Furnas (Porto do Son), que ha cautivado a espectadores de toda España con su fina arena y las visitas espontáneas de delfines.

Fue allí donde Amenábar grabó parte de Mar Adentro, la historia de Ramón Sampedro que le valió el Oscar a la Mejor Película Extranjera en 2004 y 14 premios Goya. Y también es donde se rodaron algunas de las escenas decisivas de Fariña, la serie basada en la novela homónima de Nacho Carretero.

La Praia das Furnas, un litoral salvaje que es parte de la historia del cine

Cuando Terito y Sito Miñanco se reunían para hablar en un banco con vistas al océano, era la Praia das Furnas (o playa de As Furnas) lo que lamía el Atlántico -el banco era de atrezzo-. En este escenario -concretamente, en el bar As Furnas- se daban cita asimismo los contrabandistas de la cooperativa.

La producción sobre el narcotráfico gallego, que fue todo un éxito en España, sirvió para que muchos conocieran las maravillas que esconde esta playa y que la han convertido en una de las más cinematográficas de Galicia. Tiene todo lo que muchos buscan en un arenal: buenas olas para hacer surf, una larga extensión de arena para caminar junto a la orilla y la posibilidad de avistar manadas de delfines mulares que surgen entre las aguas.

La playa de As Furnas, en Porto do Son. / L.L.

Otro de los grandes atractivos de la playa son sus piscinas naturales, formadas a lo largo del tiempo por la erosión de las rocas de pizarra. Se encuentran en la zona conocida como Pedras Negras y permiten tomar un baño de vivos colores turquesa en un mar más calmo.

El Concello de Porto do Son aconseja, eso sí, hacerlo con cuidado, ya que "no se advierte la profundidad real" de las pozas. Tras gozar de ellas, se puede caminar por las pasarelas de madera que rodean el arenal gallego y despedir el día con uno de los grandes atardeceres que ofrece este rincón de las Rías Baixas.

Un fenómeno geológico poco frecuente

Esta playa cerca de Santiago es, con su entorno salvaje y la increíble potencia del mar, uno de esos tesoros de la naturaleza que ofrece más de lo que parece a simple vista.

Y es que en sus aguas tiene lugar un fenómeno geológico difícil de encontrar en las playas europeas: la llamada resonancia acústica marina, que hace que parezca que el mar 'respira'.

El curioso sonido se produce cuando el agua se cuela en los huecos de las rocas y sale al exterior impulsado con fuerza. Pero el 'tomar aire' del océano no es lo único que puede quitarle a uno el aliento: si se continúa la ruta de As Furnas, se puede disfrutar de las hermosas lagunas de Xuño y San Pedro -integradas en la Red Natura 2000- y de su increíble variedad de aves, así como del puente medieval que cruza el río Sieira e inmortaliza en este punto de Galicia un pedazo del pasado.