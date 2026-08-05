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La exalcaldesa y portavoz del PP en Melide, Dalia García Couso, abandona la política

Ejerció de regidora entre 2015 y 2019, tras el nombramiento de Ángeles Vázquez como conselleira de Medio Ambiente

Dalia García Couso, entre Alfonso Rueda y Ángeles Vázquez, en la campaña electoral de las municipales de 2023.

Dalia García Couso, entre Alfonso Rueda y Ángeles Vázquez, en la campaña electoral de las municipales de 2023. / Cedida

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La portavoz del Partido Popular en el Concello de Melide, Dalia García Couso, renunció este martes a su acta de concejala durante el pleno municipal, poniendo fin a una trayectoria de 17 años de vida política, quince de ellos como edil. Entre 2015 y 2019 ejerció como alcaldesa, tras la marcha de Ángeles Vázquez a la Consellería de Medio Ambiente.

Tras hacerse efectiva su despedida de la Corporación, el presidente provincial del PP de A Coruña, Diego Calvo, quiso agradecer públicamente su compromiso y dedicación al servicio del municipio.

Calvo destacó que García Couso desempeñó sus responsabilidades "con honestidad, lealtad institucional e unha profunda vocación de servizo" y aseguró que su trabajo estuvo siempre "guiado polo interese xeral e polo desexo de contribuír ao desenvolvemento e benestar de Melide".

El dirigente popular puso además en valor el liderazgo que ejerció al frente del partido en la localidad, así como su capacidad para cohesionar al equipo y afrontar la gestión municipal "desde o diálogo, a responsabilidade e a proximidade coa veciñanza".

Entre los logros de su etapa como alcaldesa, Diego Calvo subrayó la consecución del nuevo centro de salud de Melide, una infraestructura que calificó de estratégica para el presente y el futuro del municipio y que atribuyó a la perseverancia y al trabajo desarrollado en defensa de los intereses de los vecinos.

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"O compromiso con Melide, a defensa do interese xeral e a convicción de que o servizo público foron os valores que guiaron a Dalia durante todos estes anos", afirmó Calvo, quien se mostró convencido de que la ya ex concejala seguirá contribuyendo al progreso del municipio desde otros ámbitos, manteniendo el compromiso con su concello más allá de cualquier cargo público.

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