Robótica, expresión corporal e contacontos en catro idiomas: así veranean os cativos no campamento da Laracha
Medio cento de nenos e nenas de Educación Infantil e Primaria participan en actividades en galego, castelán, inglés e francés
Medio cento de nenos e nenas de Educación Infantil e Primaria participan esta semana na Laracha no campamento de verán Divercamp, que inclúe unha ampla variedade de actividades educativas, creativas e lúdicas.
Os cativos reforzan a aprendizaxe de idiomas con contacontos en galego, castelán, inglés e francés. Ademais, participan en actividades de robótica, manualidades, música e movemento, bailes, xogos e obradoiros de instrumentos musicais, expresión corporal e intelixencia emocional.
Todas as propostas están deseñadas para estimular a súa curiosidade, creatividade e participación.
A combinación de propostas permite que os nenos desenvolvan novas habilidades, ao tempo que comparten experiencias cos seus compañeiros, favorecendo valores como a convivencia, a cooperación e o respecto nun ambiente dinámico e participativo.
O tenente alcalde, José Ramón Martínez Barbeito, e a concelleira Patricia Bello visitaron as instalacións do IES Agra de Leborís para reunirse co grupo de rapaces e interesarse polo desenvolvemento do programa.
O Divercamp é unha das actividades que conforman a programación estival organizada polo Concello, que continúa tendo unha excelente acollida entre as familias, ao propoñer alternativas adaptadas a diferentes intereses e idades.
A ampla oferta de campamentos, reforzada neste verán, logra ofrecer aos máis pequenos espazos de lecer enriquecedores durante as vacacións, ao tempo que favorece a conciliación das súas familias.
- Muere Luciano Pérez Villar, 'Chano', histórico referente de la hostelería compostelana
- Las piscinas a dos horas de Santiago para nadar en un Monumento Nacional: de un premio Pritzker y con agua salada
- Un gallego licenciado en la USC, nuevo presentador de ‘Directo al grano’ tras la llegada de Gonzalo Miró a ‘Malas Lenguas’ en sustitución de Jesús Cintora
- Denuncia que cierran en Santiago su ciclo de FP a un curso de terminar sin darle opciones
- A menos de una hora de Santiago: los 5 mejores lugares para ver el eclipse total del 12 de agosto
- La lluvia desata una mañana caótica en Santiago y Oroso: tres accidentes con dos vehículos volcados en menos de una hora
- Muere Juan Luis Puya Rey, exdirector del Gran Hotel Los Abetos de Santiago
- Santiago reabre la regulación de la zona histórica: ni cajeros en fachadas ni nuevas discotecas