Bamio despide hoy a la concejala Ana Castro, fallecida en Padrón a los 50 años

Cientos de padroneses desfilaron en las últimas horas por el Tanatorio Iria Flavia de Padrón para acompañar a los familiares y amigos de Ana Belén Castro García, concejala de Urbanismo y Medio Ambiente, fallecida el miércoles a los 50 años.

La edil fue velada hasta las siete de la tarde del jueves y, posteriormente, incinerada en la intimidad familiar.

El funeral en su memoria tendrá lugar hoy viernes a las 12.00 horas en la iglesia parroquial de San Xinés de Bamio, en Vilagarcía de Arousa, de donde era natural.

Innumerables muestras de pesar

A las condolencias del gobierno local y de la corporación municipal, compartidas por cientos de vecinos, se sumaron las de representantes políticos e institucionales de distintos municipios.

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, expresó públicamente su pesar a través de la cuenta de Facebook del Concello de Padrón. «Que mágoa tan grande. Forte aperta á familia, amizades e a todo o goberno e corporación do noso concello irmán, Padrón, nun día tan triste para todo o mundo», escribió.

Sanmartín recordó además el compromiso político y social de la concejala. «Coñecín a Ana ao longo destes anos, souben do seu traballo e implicación política e social e só podemos lamentar enormemente a súa morte tan temperá. Que a terra lle sexa leve!», añadió.

«Apertas grandes, enormes a toda a súa familia e a toda a corporación municipal, en particular ao Grupo Socialista. Unha muller extraordinaria», señaló la edil compostelana Mercedes Rosón.

El alcalde de Rianxo, Julián Bustelo, fue otro de los cargos públicos que destacó su dedicación. «Os que coincidimos con Ana neste tempo sabemos ben o comprometida que estaba coa súa labor, traballando arreo por e para Padrón», señaló, trasladando su apoyo a la familia y a los compañeros del gobierno padronés.

El fallecimiento de la edil causó también una profunda consternación en Arjonilla, el municipio de Jaén hermanado con Padrón desde julio de 2025 gracias a la figura del trovador Macías O Namorado, y donde Ana Castro era muy apreciada. El Ayuntamiento decretó un día de luto oficial, además de añadir un crespón negro al paso de San Roque en la procesión que dio inicio a sus fiestas grandes.

«Desde el Ayuntamiento de Arjonilla, lamentamos profundamente la gran pérdida de una gran servidora pública, a disposición del pueblo de Padrón y acompañamos en el sentimiento a su familia y Corporación en estos momentos de desconsuelo en los que no existen palabras», expresaron en su cuenta de Facebook.

Dos días de luto oficial en Padrón

Tras el fallecimiento de la edil, que deja cuatro hijos, dos de ellos menores de edad, el Concello de Padrón decretó dos días de luto oficial. Integrante del grupo socialista y miembro del gobierno local desde 2023, era responsable de Urbanismo, Vivienda y Suelo, Medio Ambiente, Vías y Obras, Abastecimiento, Saneamiento, Parques y Jardines, Limpieza Viaria y Recogida de Residuos.

También mantenía una estrecha vinculación con el medio rural y forestal. Formada en la Escola de Lourizán, ejerció como agente forestal y trabajó como jefa de brigada de bomberos forestales de la Xunta. Presidía además la Comunidad de Montes Vecinales en Mano Común de O Lapido, desde la que impulsó la recuperación de la actividad comunal en Carcacía.

En esta parroquia, en la que vivía desde hacía años, era especialmente querida. Los vecinos la recordarán siempre como una gran madre y una mujer trabajadora, cercana y capaz de movilizar a la comunidad. «Era a primeira en estar. É unha perda moi grande para a comunidade», resumían estos días.