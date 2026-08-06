Catorce mozos de cinco países poñen en valor o Castro de Montes Claros e a contorna do menhir de Erboedo, na Laracha
Os participantes no campo de voluntariado internacional proceden de Madrid, A Coruña, Zaragoza, Granada, Murcia, Badajoz, Vigo, Italia, Colombia, Francia e Xapón
O novo campo de voluntariado internacional que organiza o Concello da Laracha co apoio da Xunta comezou o pasado luns, 3 de agosto, e prolongarase ata o día 14.
Nesta ocasión reúne catorce mozos de entre 18 e 30 anos de idade, procedentes de Madrid, A Coruña, Zaragoza, Granada, Murcia, Badajoz, Vigo, Italia, Colombia, Francia e Xapón, favorecendo así o intercambio cultural que caracteriza este tipo de iniciativas.
A gran novidade deste ano é a ampliación das actuacións ao entorno do menhir de Erboedo, destacado elemento patrimonial de titularidade municipal.
Nese lugar estase traballando na recuperación ambiental do espazo mediante labores centradas especialmente na eliminación de eucaliptos.
Ademais, continúase cos traballos no Castro de Montes Claros similares aos realizados en edicións anteriores e consistentes na limpeza manual dos afloramentos rochosos.
Para unha correcta realización deses labores, os voluntarios están dirixidos por un equipo de monitoras especializadas e con supervisión arqueolóxica. De feito, antes de comezar a actuar recibiron formación específica sobre a os dous puntos de intervención.
O tenente de alcalde, José Ramón Martínez Barbeito, e a concelleira de Xuventude, Patricia Bello, deron a benvida aos voluntarios no propio Castro de Montes Claros, desexándolles unha boa estancia e agradecéndolles a súa implicación nun programa que combina formación, convivencia e compromiso coa conservación e difusión do patrimonio cultural e natural do municipio.
O aloxamento dos voluntarios é no albergue habilitado polo Concello no centro cociocultural de Santa Margarida (o antigo Hospital dos Peregrinos de Montemaior), desde onde se desprazan cada día aos lugares de intervención.
Polas mañás realízase o traballo específico nos puntos de actuación e, polas tardes, o programa complétase cun amplo calendario de actividades educativas, culturais e de lecer que inclúe visitas a diferentes puntos da Costa da Morte e outros lugares de Galicia, práctica de deportes acuáticos, sendeirismo e actividades que os acheguen á música tradicional galega entre outras experiencias orientadas a favorecer o coñecemento da contorna, da cultura e da historia do municipio.
Os campos de voluntariado como o que organiza cada verán o Concello da Laracha co apoio da Xunta ofrecen á mocidade a oportunidade de vivir unha experiencia de participación activa ao servizo da comunidade, fomentando valores como a cooperación, a convivencia intercultural e o respecto polo patrimonio e polo medio ambiente, ao tempo que contribúen á conservación de espazos de gran valor histórico.
- Detenido un lucense tras atropellar intencionadamente a un vecino de Bertamiráns que falleció horas después
- La política gallega, 'cerrada por vacaciones': de la ruta en moto por Portugal de Rueda a los días de Pontón en A Illa de Arousa y de Besteiro en A Mariña
- Una familia, 24 personas y 110 km: “Para mí el mérito es habernos juntado”
- Detenidos los miembros de una banda que robaba a personas mayores en aparcamientos de Ames con el método de 'la siembra
- La Guardia Civil investiga como asesinato el atropello intencionado de Bertamiráns al apreciar indicios de alevosía
- National Geographic elige un rincón a una hora de Santiago como una de las siete maravillas naturales para visitar en agosto
- Un popular influencer gastronómico descubre 'una joya oculta' de Santiago: 'Es un viaje en el paladar
- Bamio despide mañana a la concejala Ana Castro, fallecida en Padrón a los 50 años