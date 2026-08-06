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Interceptados en Zamora tras huir a gran velocidad

Detenidos los miembros de una banda que robaba a personas mayores en aparcamientos de Ames con el método de "la siembra"

Los sospechosos arrojaban monedas al suelo para distraer a las víctimas y sustraer sus bolsos mientras guardaban la compra en el coche

Detención de uno de los implicados por parte de la Guardia Civil

Detención de uno de los implicados por parte de la Guardia Civil / Guardia Civil

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Anxo Bentrón

Anxo Bentrón

Santiago

La Guardia Civil ha detenido a tres personas acusadas de formar parte de un grupo criminal itinerante especializado en robar a personas mayores en aparcamientos de grandes superficies comerciales. Entre los hechos esclarecidos figura uno cometido en Ames, además de otros registrados en A Coruña, Culleredo y Tres Cantos, en la Comunidad de Madrid.

La investigación, desarrollada por el Grupo de Delitos contra el Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de A Coruña, permitió identificar un patrón común en varios robos producidos en aparcamientos comerciales de la provincia de A Coruña.

Los integrantes de la banda empleaban el conocido como método de "la siembra", una técnica de distracción con la que conseguían que las víctimas apartasen momentáneamente la atención de sus vehículos.

Monedas en el suelo para distraer a las víctimas

Según explica la Guardia Civil, los sospechosos seleccionaban preferentemente a personas de avanzada edad cuando se encontraban guardando sus compras en el maletero.

Uno de los integrantes del grupo se acercaba entonces a la víctima para preguntarle por la ubicación de algún establecimiento o arrojaba monedas de manera disimulada junto al vehículo. El objetivo era generar sorpresa y conseguir que la persona se agachase o se alejase unos instantes del coche.

Ese momento era aprovechado por otro de los miembros de la banda para apoderarse de los bolsos y otros objetos personales que las víctimas habían dejado en el interior del automóvil.

Después del robo, los sospechosos se desplazaban hasta cajeros automáticos cercanos, donde presuntamente utilizaban las tarjetas bancarias y los teléfonos móviles sustraídos para realizar retiradas de dinero en efectivo.

Operativo de la Guardia Civil en Zamora

Operativo de la Guardia Civil en Zamora / Guardia Civil

Un coche de alquiler y documentación falsa

Durante las primeras pesquisas, los investigadores comprobaron que el grupo utilizaba un vehículo de alquiler para desplazarse entre diferentes provincias.

Los agentes sostienen que los sospechosos se habían apropiado indebidamente del automóvil una vez finalizado el contrato de alquiler y que circulaban con documentación falsa.

El análisis de las pruebas recopiladas en los distintos escenarios permitió localizar el vehículo cuando sus ocupantes abandonaban Galicia por la autovía A-52.

Interceptados tras huir a gran velocidad por la A-52

El automóvil circulaba a gran velocidad en dirección a la provincia de Zamora, por lo que la Guardia Civil activó un dispositivo especial ante el riesgo que la fuga podía representar para el resto de los usuarios de la vía.

En el operativo participaron agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana, la Agrupación de Tráfico y el Equipo Pegaso, en colaboración con unidades de las comandancias de Ourense y Zamora.

Finalmente, el vehículo fue bloqueado e interceptado a su paso por Zamora y sus tres ocupantes fueron detenidos.

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A los arrestados se les atribuyen presuntos delitos de pertenencia a grupo criminal, falsificación de documento público, hurto, delito contra la seguridad vial y desobediencia grave a los agentes de la autoridad. Las diligencias y los tres detenidos fueron puestos a disposición del Tribunal de Instancia de Guardia de Zamora.

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