Una persona trasladada al hospital tras un incendio en una vivienda de Lalín

Una persona ha tenido que ser trasladada al hospital por inhalación de humo tras declararse un incendio en una vivienda del lugar de Lodeirón, en la parroquia de Vilatuxe, en el municipio de Lalín.

Según ha informado el 112 Galicia, el aviso se recibió alrededor de las 14.00 horas, cuando un particular alertó de que una tartera había quedado al fuego y, tras incendiarse, las llamas se propagaron al mobiliario de la cocina.

Movilización de los servicios de emergencia

Tras recibir la llamada, la central de emergencias movilizó a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos do Deza, a la Guardia Civil, a la Policía Local y al Servicio Municipal de Protección Civil de Lalín.

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A su llegada, los equipos de intervención confirmaron que el incendio había afectado al mobiliario de la cocina y al falso techo de la vivienda. Una vez extinguidas las llamas y asegurada la zona, los servicios sanitarios evacuaron a una persona al hospital al presentar síntomas de intoxicación por inhalación de humo.