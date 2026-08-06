Máis alá do deporte: Carballo renovará a pista de xogos da Milagrosa cun deseño inspirado nas súas alfombras florais
Terá un pavimento xeométrico de cores verde, azul, amarelo e laranxa
O Concello de Carballo vén de iniciar as obras de renovación integral da pista deportiva situada na Praza da Milagrosa. A actuación está orzamentada en 44.168 euros e, se todo vai segundo o previsto e a climatoloxía acompaña, podería estar rematada para as festas do barrio.
O obxectivo da actuación é recuperar as condicións axeitadas de uso dunha instalación moi empregada pola veciñanza, fundamentalmente para a práctica recreativa de fútbol-sala, pero que tamén acolle outros usos ligados á vida do barrio.
De feito, a pista utilízase tamén durante as festas da Milagrosa para a elaboración das tradicionais alfombras florais, unha referencia que o proxecto quere poñer en valor cun novo acabado estético inspirado precisamente nesas composicións.
A pista presenta na actualidade un importante deterioro da superficie de xogo, o que dificulta a práctica deportiva en condicións adecuadas e fai necesaria unha intervención global, máis alá das reparacións puntuais realizadas en anos anteriores.
O proxecto prevé retirar temporalmente o equipamento deportivo, eliminar as capas deterioradas e sanear por completo o soporte. Posteriormente, regularizarase a superficie e aplicarase un novo sistema multicapa específico para pavimentos deportivos, rematado co pintado das liñas de xogo.
A proposta incorpora unha nova imaxe para a pista, cun deseño xeométrico e multicolor que evoca as alfombras florais da Milagrosa, a través da combinación de diferentes tonalidades de verde, azul, amarelo e laranxa.
Deste xeito, a intervención non só mellorará a funcionalidade da instalación, senón que tamén reforzará a identidade deste espazo público e a súa vinculación coas tradicións do barrio.
O concelleiro de Deportes, Daniel Barreiro, destacou que esta actuación “permitirá recuperar unha instalación moi utilizada pola veciñanza e facelo cunha proposta que vai máis alá da mellora deportiva, porque o novo deseño conecta a pista cunha das tradicións máis singulares e queridas da Milagrosa, como son as alfombras florais”.
O novo pavimento contará coas pendentes necesarias para facilitar a evacuación da auga e ofrecerá unhas condicións adecuadas de adherencia e seguridade. A pista resultante será apta para o deporte escolar, uso recreativo e adestramentos.
- Muere la concejala de Padrón Ana Castro: el Concello decreta dos días de luto oficial
- La política gallega, 'cerrada por vacaciones': de la ruta en moto por Portugal de Rueda a los días de Pontón en A Illa de Arousa y de Besteiro en A Mariña
- Detenido un lucense tras atropellar intencionadamente a un vecino de Bertamiráns que falleció horas después
- La heladería que conquista a los peregrinos de Santiago con un sabor único en el mundo: 'Tenemos que reponerlo dos veces a la semana
- Las piscinas a dos horas de Santiago para nadar en un Monumento Nacional: de un premio Pritzker y con agua salada
- La playa más cinematográfica de Galicia está a 40 minutos de Santiago: piscinas naturales, buenas olas y delfines
- A menos de una hora de Santiago: los 5 mejores lugares para ver el eclipse total del 12 de agosto
- Un popular influencer gastronómico descubre 'una joya oculta' de Santiago: 'Es un viaje en el paladar