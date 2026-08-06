National Geographic elige un rincón a una hora de Santiago como una de las siete maravillas naturales para visitar en agosto

Agosto es sinónimo de vacaciones, altas temperaturas y playas abarrotadas en buena parte de España. Sin embargo, todavía existen lugares en los que la "naturaleza sigue imponiendo sus condiciones" y permite disfutar del verano lejos de las grandes aglomeraciones.

En este sentido, la prestigiosa revista National Geographic ha elaborado una lista con las "siete maravillas marcadas por el agua para disfrutar de este agosto", un listado de siete propuestas que "obligan a cerrar con llave y lanzarse a la aventura" y entre las que aparece un rincón gallego a una hora de Santiago.

Se trata del Monte Louro y la Lagoa das Xarfas, situados en el municipio coruñés de Muros y que llamaron la atención de la revista.

Un Monte de granito frente a la ría

El Monte Louro domina la entrada norte de la ría de Muros y Noia con una silueta fácilmente reconocible desde numerosos puntos de la costa. Como explica la publicación, se trata de un inselberg, un "afloramiento rocoso de granito que se eleva abruptamente" hasta alcanzar los 239 metros de altura.

Su valor no es únicamente paisajístico. Por tierra está reconocido como Punto de Interés Geológico, mientras que las aguas que lo rodean forman parte de una Reserva Marina de Interés Pesquero.

Desde su entorno se puede contemplar una de las imágenes más características de la costa de Muros: el océano Atlántico, la extensa playa de Area Maior, el sistema dunar y la laguna litoral situada a los pies del monte. Precisamente en esa combinación entre mar, dunas, humedal y montaña reside buena parte de la singularidad que ha llevado a National Geographic a incluir este espacio en su selección.

El "verdadero prodigio"

A los pies del monte se sitúa la Lagoa das Xarfas, que la revista define como "el verdadero prodigio". Se trata de una laguna litoral encajada entre el monte y el mar, separada del océano por las dunas de la playa de Area Maior.

La Lagoa das Xarfas con el Monte Louro de fondo / Cedida

El humedal se encuentra rodeado por vegetación palustre y por un pequeño bosque inundable. Su configuración natural permite considerarlo una albufera en formación, protegida del mar por un sistema dunar que presenta un buen estado de conservación.

La laguna y su entorno forman un delicado ecosistema en el que conviven diferentes especies vegetales y animales. Entre la flora que crece en las dunas destacan la cebolla de mar, la azucena de mar y el cardo marino.

Un espacio importante para las aves

También es un espacio especialmente importante para las aves. En el entorno del humedal pueden observarse especies como el porrón moñudo o la garceta, entre otras aves vinculadas a los ambientes acuáticos.

La Lagoa das Xarfas / Cedida

El afloramiento granítico cubierto de matorral, las dunas fijas, las depresiones intradunares y la vegetación acuática y lacustre convierten este entorno en una zona de gran interés para la conservación.

Las otras seis maravillas naturales seleccionadas

Además del espacio situado en Muros, National Geographic incluye otros seis enclaves naturales de diferentes puntos de la geografía nacional.

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La selección está formada por el Risco de Famara, en Lanzarote; El Chorrituelo de Ovejuela, en Cáceres; las Lagunas de Ruidera, entre Ciudad Real y Albacete; Sa Dragonera, en Mallorca; la playa de los Muertos, en Almería; y los Baños de Popea, en Córdoba.