Las obras del centro de salud de Ponte Carreira entran en su recta final

Las obras del centro de salud de Ponte Carreira van viento en popa. El Concello de Frades avanza en las obras de mejora de la eficiencia energética del inmueble con una inversión que supera los 150.000 euros, financiada tanto por el gobierno local como por la Xunta de Galicia. Esta actuación logrará una mejora considerable de las instalaciones para beneficiar tanto a los vecinos como al personal sanitario.

El cambio de la arquitectura metálica está ya casi terminado y lo que resta de la obra es la instalación de los nuevos sistemas de calefacción e iluminación. La obra contempla la instalación de una luminaria circular con lámparas LED y un sistema de bomba de calor con cuatro unidades exteriores de aire acondicionado. Las obras realizadas incluyen, además, la incorporación de un sistema de estanqueidad y de aislamiento térmico entre la carpintería y la obra aplicando una espuma adhesiva autoexpansiva elástica de poliuretano. Por último, se rehabilitará energéticamente la fachada y el falso techo continuo con aislamiento termo acústico de la mineral.

Reformas en urgencias

El Concello de Frades complementará esta obra con un proyecto de reforma de la zona de urgencias que ya han presentado a la Consellería de Sanidade por un importe de 37.122 euros, una actuación que el gobierno local prevé acometer en el primer trimestre de 2027.