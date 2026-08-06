A Xunta rexeita crear un paso de peóns reclamado polo Concello e a veciñanza de Teo
Tanto o Concello como a veciñanza reclamaban a creación dun paso de peóns na estrada autonómica
Iker Cotón
A Consellería de Vivenda e Infraestruturas rexeita habilitar un paso de peóns en Teo. Tanto o Concello como a poboación de Teo viñan reclamando un paso de cebra no tramo da estrada autonómica comprendido entre o cruce da casa do Concello de Teo e a rotonda da piscina, na Ramallosa, debido ao elevado tránsito peonil e á sensación de inseguridade neste punto.
A petición formal da súa creación nace dun veciño teense que levou a solicitude ao Concello. Tras isto, o goberno local trasladou esta mesma petición á Consellería, nos anos 2024 e 2025. Tanto a veciñanza como o goberno municipal amosan unha preocupación real pola seguridade neste tramo da vía, no que consideran urxente adoptar medidas para evitar unha posible desgraza. Ademais, denuncian que é frecuente que os vehículos circulen por este tramo a unha velocidade superior á permitida, incrementando aínda máis o perigo para os peóns.
Negativa da Consellería
A Consellería de Vivenda e Infraestruturas indica na súa resposta que a actuación non resulta viable ao non cumprir os criterios técnicos establecidos para este tipo de infraestruturas na rede autonómica de estradas. Estas explicacións non convencen á veciñanza, que considera que se deberían analizar as realidades diarias á hora de tomar estas decisións.
Esta zona conecta dependencias municipais, instalacións deportivas e áreas residenciais, polo que cada día son numerosas as persoas que cruzan a estrada a pé. Entre estes viandantes atópanse persoas maiores e familias con rapaces que deben procurar o momento oportuno para cruzar a estrada ao non haber un punto habilitado para facelo.
A resposta da administración chega mentres se executan obras na contorna e está prevista a renovación da sinalización horizontal, unha oportunidade que a veciñanza considera idónea para habilitar un paso de peóns cun custo reducido. Os residentes lembran, ademais, que hai meses un camión derrubou parte do valado da estrada, un incidente que reforzou a súa preocupación pola seguridade. Insisten en que a súa demanda non busca maior comodidade, senón garantir que calquera persoa poida cruzar a vía con seguridade.
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