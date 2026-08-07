Las 79 viviendas públicas de O Milladoiro estarán listas en verano de 2028

Las 79 viviendas de promoción pública de la rúa Agriños, en O Milladoiro (Ames), estarán terminadas previsiblemente en el verano de 2028. Así lo avanzó este viernes en la propia localidad amesana la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, durante la presentación de la licitación de las obras, que cuentan con un presupuesto de 14,7 millones de euros.

Las empresas interesadas podrán presentar ofertas hasta el 15 de octubre y la previsión de la Xunta es que la actuación pueda estar finalizada en torno al tercer trimestre de 2028.

«Contamos con adxudicalo antes de que remate este mesmo ano e iniciar as obras a principios de 2027. Co prazo de execución, no terceiro trimestre de 2028 terían que ser xa unha realidade», explicó Allegue.

La promoción se levantará sobre una parcela cedida gratuitamente por el Concello de Ames y contará con viviendas de dos, tres y cuatro dormitorios, todas ellas con calificación energética A. El edificio tendrá planta baja, cinco alturas y áticos.

La conselleira destacó que el diseño busca responder a perfiles familiares diversos y que la distribución se ha planteado teniendo en cuenta la demanda registrada. «Son vivendas dunha calidade excepcional, como non pode ser doutro modo», señaló.

Uno de los arquitectos responsable del proyecto explica los detalles de la obra. / Cedida

Más hogares podrán acceder

Allegue aprovechó la visita para recordar que la Xunta ha ampliado los límites de ingresos para facilitar el acceso a la vivienda pública. Puso como ejemplo una pareja con un hijo, que antes no podía superar unos 2.250 euros brutos mensuales y ahora podrá alcanzar alrededor de 3.530.

En el caso de familias numerosas, el límite pasa de unos 2.570 euros a algo más de 4.150 euros brutos mensuales.

También recordó que se reservará un 30 % de las viviendas en régimen de compraventa para personas de entre 36 y 45 años con hijos a cargo, un 25 % para menores de 36 años y, en el caso del alquiler, un 40 % para menores de 36 años.

Blas García: «Nunca é tarde»

El alcalde de Ames, Blas García, valoró la licitación como un paso decisivo después de años sin nueva vivienda pública en el municipio. También hizo autocrítica sobre la respuesta de las administraciones al problema habitacional: «Seguramente deixámonos ir moito e non soubemos ver o problema de vivenda que tiñamos diante, pero estamos dando os pasos e nunca é tarde».

En este sentido, volvió a destacar la colaboración institucional entre administraciones de diferente signo político. «Somos un exemplo de como administracións de partidos distintos podemos traballar conxuntamente e chegar a obxectivos claros cando é en beneficio da veciñanza», afirmó.

219 viviendas públicas en Ames

La promoción de Agriños no será la única que se desarrolle en Ames. La Xunta tiene en marcha además un concurso de proyectos para construir otras 140 viviendas públicas en Galdrachán, distribuidas en cinco edificios.

A ese concurso se presentaron 122 propuestas, de las que ya se han seleccionado seis para la segunda fase. La previsión es que a mediados de septiembre se conozca la propuesta ganadora.

En total, la Xunta prevé desarrollar 219 viviendas de promoción pública en Ames, todas ellas sobre terrenos cedidos por el Concello.