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Adega alerta de la existencia de una especie en peligro crítico de extinción en el trazado de la variante de Carballo

Critica que la existencia de una población de Euphorbia uliginosa no figure en el informe de evaluación ambiental, que fue favorable

Ejemplar de la especie 'Euphorbia uliginosa'.

Ejemplar de la especie 'Euphorbia uliginosa'. / MITECO-J. Rodríguez

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Suso Souto

Carballo

La organización ecologista Adega dice haber descubierto una nueva población de Euphorbia uliginosa Welw. ex Boiss. (Leiteiriña das brañas) en el trazado aprobado de la variante de Carballo, que el Consello da Xunta acaba de autorizar.

"Es lo que sucede cuando la evaluación ambiental se convierte en un mero (y molesto) trámite, con escasa profundidad y rigor", señala el colectivo.

La variante de Carballo fue definitivamente aprobada por el Consello da Xunta el pasado 22 de junio. En su momento, la obra fue sometida a evaluación de impacto ambiental simplificada, y se emitió Informe de Impacto Ambiental (IIA) favorable.

Según Adega, en la autorización ambiental no había ninguna referencia a la posible existencia de flora amenazada, particularmente de Euphorbia uliginosa, especie incluida en el Catálogo Galego de Especies Ameazadas como en peligro de extinción, y considerada como en peligro crítico.

Esta última catalogación implica que la especie tiene una distribución geográfica reducida; que el área de ocupación es inferior a 10 km²; que la población está fragmentada o extremadamente recluida; y que la reducción del área de ocupación, de la calidad del hábitat y de las localidades e individuos maduros es continua.

Se trata, pues, según Adega, de "una de las plantas más amenazadas de la flora europea".

"Durante el período de consulta pública de la obra, diversas alegaciones señalaron la posible existencia de especies amenazadas, en concreto de Euphorbia uliginosa, en la zona de las obras, ya que en el polígono de Bértoa, situado al norte de la conexión con la variante, reside uno de los núcleos más importantes de esta especie a nivel mundial", explica la organización.

"La Axencia Galega de Infraestruturas las despachó indicando que el proyecto ya fue objeto de un informe ambiental favorable que no consideró efectos adversos sobre el medio ambiente", indica Adega.

La organización añade que en ese mismo punto apareció también la gramínea amenazada Agrostis (=Linkagrostis) juresii Link, considerada vulnerable en el Catálogo Galego de Especies Ameazadas.

Noticias relacionadas y más

Tras calificar la evaluación ambiental como "poco rigurosa", Adega insta a la Xunta prohibir cualquier actuación que afecte a dichas especies, a realizar una nueva prospección de campo "más exhaustiva" y a tomar las medidas precisas.

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