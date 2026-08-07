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El Concello de Rois regalará gafas para ver el eclipse del 12 de agosto

El reparto se hará el día 11 de agosto en las oficinas del Concello

Gafas solares homologadas para ver el eclipse

Gafas solares homologadas para ver el eclipse / Cedida

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Iker Cotón

Galicia se prepara para un evento astronómico único. Con el objetivo de garantizar la salud ocular de los que vayan a disfrutar de este acontecimiento sin precedentes, el Concello de Rois regalará gafas de protección homologadas para el eclipse total del 12 de agosto.

Los lentes de protección se repartirán el próximo martes 11 de agosto, un día antes del espectáculo astronómico, en las oficinas del Concello de Rois. El horario de reparto será de 9.00 a 14.00 horas (o hasta agotar existencias) y las gafas serán completamente gratuitas.

La condición que impone el gobierno municipal para obtener las lentes es simple: estar empadronado en el Concello de Rois. Además, solo se entregará una unidad por persona y se otorgarán de forma presencial.

Recomendaciones para el eclipse

En Rois está previsto que el eclipse total comience a las 19.31 horas, alcanzando su punto máximo a las 20.29 horas de la tarde.

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Desde el Concello, acorde a las recomendaciones de la comunidad científica, instan a la vecindad a no observar el eclipse directamente o a través de gafas de sol convencionales. Las cámaras, prismáticos o telescopios que no utilicen filtros solares adecuados tampoco protegerán la retina a la hora de observar el astro rey. Por último, recomiendan hacer pausas periódicas durante la observación y supervisar en todo momento a las personas menores.

Cartel de entrega de gafas en Rois

Cartel de entrega de gafas en Rois / Cedida

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